Theo Rose, anunț neașteptat pentru fani. Artista a luat o decizie privind aparițiile sale: „Nu vreau să vă mint”

Theo Rose a vorbit deschis despre decizia de a refuza invitațiile la podcasturi, explicând fanilor de ce a ales să se retragă din astfel de apariții publice. Artista spune că hotărârea vine din dorința de a-și păstra mai mult spațiu personal și de a nu mai fi prezentă constant în mediul online.

Theo Rose, decizie importantă în carieră

Cântăreața, una dintre cele mai apreciate figuri din muzica românească, se bucură de succes pe plan profesional și de o relație apropiată cu publicul. Tocmai de aceea, fiecare apariție a sa ajunge rapid virală pe rețelele sociale, un lucru care, în timp, a început să o incomodeze.

Întrebată recent dacă va mai participa la astfel de proiecte, Theo Rose a mărturisit că nu intenționează să accepte invitații prea curând. Motivul principal este expunerea excesivă pe platforme precum TikTok, unde fragmente din interviuri circulă rapid.

„Nu cred că ai să mă vezi (n.r. la vreun podcast). Nu vreau să vă mint. Eu am luat hotărârea asta așa, în sufletul meu, pe baza faptului că nu mai suport să mă văd pe TikTok. Știți că oamenii, cu intenții frumoase, mă postează pe TikTok, iar eu nu mai suport să mă aud vorbind. Într-adevăr, au fost ani în care descopeream viața, abia începuseră lucrurile să îmi iasă și simțeam că are sens tot ce descopăr. Acum sunt într-o perioadă în care simt să mai tac din gură. Nu mai vreau să zic nimic. Vreau să trăiesc și să fie bine. Ce să-i învăț eu pe alții?”, a spus Theo Rose, pe Instagram.

Artista a explicat că traversează o etapă în care preferă discreția și experiențele personale, în locul declarațiilor publice frecvente.

Mesaj emoționant pentru sora ei

Recent, cântăreața a marcat și un moment personal important: aniversarea surorii sale, Raluca Diaconu, pe care o consideră un model încă din copilărie. Cu această ocazie, Theo Rose a publicat un mesaj profund, în care a vorbit despre influența puternică pe care aceasta a avut-o în viața ei.

„Sora mea – reperul meu, dincolo de maturitate. Am învățat de la ea că bunătatea nu e doar un dar, ci o muncă tainică, zilnică. E să continui să te aduni de pe jos când simți că te-ai dezamăgit pe tine. Și mai e să continui să lupți cu relele tale chiar și atunci când pare că ai toate motivele să le lași să iasă. Am mai văzut la ea, că de învățat încă n-am reușit, acceptarea de sine, de viață și chiar și de moarte și am înțeles că atunci se simte Dumnezeu cel mai aproape…când te lași sufletește în voia Lui”, a transmis artista pe rețelele sociale.

Theo Rose, declarații despre prezența ei la Vocea României

Theo Rose formează o echipă alături de Horia Brenciu la Vocea României. La finalul anului 2025, după ce s-a încheiat cel de-al 13-lea sezon al emisiunii cu victoria Alessiei Pop din echipa lui Tudor Chirilă, artista a transmis un mesaj neașteptat, prin care a lăsat să se înțeleagă că nu ar mai fi antrenoare în show-ul de la PRO TV. Acum, Theo Rose a venit cu lămuriri pe marginea acestor speculații. De asemenea, și PRO TV a transmis un răspuns oficial.

„Tot acolo, tot la ‘Vocea României.’ Nu (nu a fost dată afară n.r). Așa au înțeles niște oameni, au dat la presă și eu nu m-am mai sinchisit să răspund. Și așa dau o grămadă de lucruri care nu sunt înțelese”, a declarat Theo Rose la Radio ZU.

Foto: Arhiva ELLE

