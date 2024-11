Răzvan Simion, detalii inedite despre cariera lui și limitele pe care și le-a impus: „Dacă aș face și asta, chiar nu aș avea timp să îmi trăiesc viața”

Răzvan Simion, prezentatorul emisiunii „SuperNeatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1, a declarat că a învățat să își stabilească limite și să evite epuizarea pentru câștiguri financiare. În plus, acesta a menționat că nu este deranjat de faptul că alte producții au preluat elemente din formatul emisiunii lor.

Împreună cu colegul său, Dani Oțil, Răzvan Simion a participat la Gala Premiilor TV Mania, unde „SuperNeatza cu Răzvan și Dani” a fost distinsă cu premiul pentru „Cea mai bună emisiune de divertisment de zi”. Show-ul matinal, ce se află pe micile ecrane de 16 ani, continuă să fie apreciat pentru energia și autenticitatea pe care o aduce în casele telespectatorilor.

„Premiile nu sunt la noi acasă, sunt la noi la studio. Am luat multe premii de-a lungul timpului, unul singur îmi lipsește: Cel mai sexy prezentator TV. Când am venit noi în Antenă, Radu Vâlcan și Mircea Radu le luau pe toate. Nu aveam loc de ei. De asta nu se mai dă, am vorbit cu oamenii și le-am spus că nu se mai poate. Este cea mai bună emisiune de divertisment de zi. Pe vremea când am început la Antenă acum 16 ani, nimeni nu voia tronsonul acesta și nimeni nu considera că cineva se uită la televizor mai încolo de ora 9.00. Acum este bătaie pe tronsonul acesta. Toată lumea vrea să facă lucruri, televiziunile cât de mici au scos programe matinale. Suntem un fel de nașii lor, tăticii, că dacă te uiți, mai seamănă. Ideile mari circulă prin aer. Online a împrumutat mult de la TV, nu există un diss între TV și online”, a spus Răzvan Simion pentru CANCAN.RO.