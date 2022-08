Monica Bîrlădeanu, imagini inedite din vacanța de vis

Monica Bîrlădeanu se bucură din plin de timpul petrecut departe de casă, într-un mic colț de Paradis. Prezentatoarea de la „ Splash! Vedete la apă ” a plecat într-o vacanță de vis, iar imaginile pe care le-a postat pe rețelele de socializare sunt dovada că are parte de cele mai spectaculoase peisaje.

Monica Bîrlădeanu, imagini superbe din vacanță

Vedeta a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare mai multe imagini din vacanța spectaculoasă în care se află. Deși nu a specificat în ce locație se află mai exact, Monica a postat mai multe imagini de la piscină, unde se bucură de vremea superbă și panorama de vis. După o perioadă plină de proiecte și filmări, prezentatoarea TV și-a alocat câteva zile de răsfăț departe de agitația de acasă.

sursa: Instagram

sursa: Instagram

„În sfârșit in vacanță!! 🥳🥳 Cred că vreo 2 zile nu mă desprind de priveliștea asta. N-ai cum să-ți iei ochii de la așa frumusețe…. #vacationing #bestviewever”, a transmis Monica Bîrlădeanu pe Instagram.

Monica a postat mai multe fotografii de la piscină, în timp ce se relaxează în apă și admiră peisajul. De asemenea, vedeta s-a bucurat și de lectură pe terasa, savurând un cocktail. Ținutele de la piscină nu au fost nici ele neglijate, Monica optând pentru costume de baie albe, accesorizate cu pălării, bijuterii, un cover-up bej și ochelari de soare.

sursa: Instagram

Actrița a vorbit despre întoarcerea în România

Monica Bîrlădeanu este cunoscută pentru cariera în actorie, jucând de-a lungul timpului în numeroase filme și seriale, cum ar fi Moartea domnului Lăzărescu, Lost, Fall Down Dead, Nip/Tuck, Francesca, CSI – Crime si Investigatii, Closer to the Moon și Faci sau Taci. De asemenea, vedeta este și prezentatoare la „Splash! Vedete la apă” alături de Ramona Olaru și Răzvan Fodor.

În urmă cu câteva luni, vedeta a dezvăluit motivul pentru care s-a întors în România, după ce a locuit 13 ani în Statele Unite ale Americii. Într-un interviu pentru Antena Stars, actrița a dezvăluit că familia a determinat-o să ia această decizie.

„Sunt momente frecvente de liniște și de neliniște. Nu trăiesc într-o liniște continuă. Mie mi se pare că asta s-a întâmplat în ultimii ani, când am revenit în România și când am luat decizii ferme în legătură cu viața mea. A fost foarte prielnică revenirea. Familia este unul dintre motivele pentru care m-am întors. Cu siguranță, ăsta a fost de importanță majoră și mai ales că, în ultima vreme, pe măsură ce trecea timpul, înțelegeam cu totul altfel importanța familiei.„

FOTO: Arhivă ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro