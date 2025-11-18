Ioana Țiriac, apariție spectaculoasă pe internet. Cum a reacționat Simona Halep la imaginea cu fiica lui Ion Țiriac

Ioana Țiriac a impresionat prin ultima sa apariție elegantă.

Ioana Țiriac
Ioana Țiriac, singura fiică a omului de afaceri Ion Țiriac, a atras din nou atenția internauților printr-o fotografie recentă publicată pe Instagram. Tânăra, recunoscută pentru stilul ei rafinat, a ales o ținută deosebită, iar decorul în care s-a lăsat fotografiată părea desprins dintr-un resort de lux.

Ioana Țiriac, apariție rafinată

În imagine, Ioana poartă o rochie albă, lungă, din satin, croită pe corp și cu spatele complet gol, un look care i-a pus în valoare eleganța. Accesoriul principal este o geantă albastră, purtată pe umăr. Fotografia a fost apreciată rapid de urmăritori, iar printre primele persoane care au dat like s-a numărat chiar Simona Halep, deși sportiva nu a comentat public postarea.

Deși locul exact al fotografiei nu este precizat, este foarte posibil ca aceasta să fi fost făcută în Dubai, oraș în care Ioana locuiește și lucrează de o perioadă. Aici, fiica miliardarului s-a orientat spre sectorul imobiliar, un domeniu aflat într-o creștere accelerată în Emiratele Arabe Unite.

Ioana, în vârstă de 28 de ani, este fiica pe care Ion Țiriac o are cu Sophie Ayad. Cei doi au avut o relație între 1992 și 2001 și mai au împreună un băiat, pe Karim. După studiile urmate în Statele Unite, tânăra a ales să își construiască viața în Dubai, orașul pe care mulți îl consideră sinonim cu „'luxul„', după cum ea însăși a spus în trecut.

Relația dintre Ioana și tatăl ei este una apropiată, comunicarea dintre ei fiind constantă. Nu de puține ori, tânăra și-a exprimat opiniile în legătură cu afacerile familiei. La un moment dat, i-a cerut lui Ion Țiriac să nu vândă ceea ce numea „perla coroanei”, turneul de tenis de la Madrid. Cu toate acestea, omul de afaceri a decis să își urmeze propriile calcule.

Ion Țiriac, despre afacerile lui

Tranzacția s-a concretizat în 2022, pentru o sumă de aproximativ 400 de milioane de euro, după ce a primit aprobările WTA și ATP. Ion Țiriac a explicat atunci motivele:

„Ioana a zis: ‘Să nu cumva să vinzi Madridul (n.r. turneul de la Madrid, vândut de Țiriac în 2021). Ăla este eritajul nostru, trebuie să-l ținem!’. Din cauza politicii (n.r. l-a vândut). Nu am mai putut. Gata mi-ajunge! Nu mai pot! Sportul ăsta nu mai are viitor decât dacă patronii merg aici, jucătorii merg dincoace. Se bat la fiecare cinci ani până când își sparg capetele. Fac un deal (n.r. o înțelegere) pe cinci ani, merg mai departe”, spunea Ion Țiriac, conform ProSport.

Ion Țiriac este cunoscut nu doar pentru cariera sa de jucător de tenis, dar și pentru succesul său remarcabil în afaceri, devenind unul dintre cei mai bogați oameni din România. De-a lungul vieții, Ion Țiriac a avut relații cu diverse femei, jurnalista Sophie Ayad fiind mama celor doi copii ai săi, Ioana și Karim.

Pe lângă aceștia, Ion Țiriac este și tatăl lui Ion Alexandru Țiriac, cunoscut și sub numele de Ion Ion Țiriac sau Ion Țiriac Jr., pe care l-a avut cu Mikette von Issenberg.

Foto: Instagram

