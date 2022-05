Fiul lui Jon Bon Jovi, pictorial de colecție. Cum arată astăzi Jake

Fiul lui Jon Bon Jovi , Jake Bongiovi, surprins fanii când a apărut pe coperta revistei Man About Town arătând exact ca tatăl său, starul rock. Modelul și-a arătat fizicul în cadrul ședinței foto, iar șuvițele sale blonde și trăsăturile faciale sunt copia fidelă a artistului.

Jake Bongiovi a apărut în revista Man About Town și a realizat ședința foto în timpul unui antrenament. Fiul lui Jon Bon Jovi și-a făcut debutul pe covorul roșu alături de iubita sa, Millie Bobby Brown , în luna martie, și a dezvăluit publicației că nu are aspirații muzicale.

„Ceea ce împărtășesc cu tatăl meu este dragostea noastră pentru filme”, dezvăluind că s-a mutat la Londra, de la New York, în încercarea de a-și construi o carieră în actorie.

Ședința foto s-a împărțit în mai multe etape. Actorul a purtat pentru pictorial blugi Louis Vuitton fucsia, precum și o colecție de coliere, unul cu mărgele, iar celălalt cu un breloc de ursuleț de pluș. Pozând cu brațele deasupra capului, Jake și-a arătat în acest fel abdomentul bine lucrat. De asemenea, a purtat o jachetă de motociclist supradimensionată, cu logo-ul Suzuki.

#JonBonJovis son #JakeBongiovi takes the cover story of Man About Town‘s Spring Summer 2022 edition

— MMSCENE Magazine (@mmscene) May 4, 2022