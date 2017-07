De ce s-a terminat relatia dintre Tupac Shakur si Madonna

Mai tarziu in acel an, fratele rapper-ului, Moprene, a confirmat relatia dintre cei doi. Acum, o scrisoare pe care a scris-o Tupac atunci cand era in inchisoare, ofera noi detalii despre relatia cu Madonna.

Scrisoarea a fost vanduta pentru mai mult de 170.000 de dolari, conform TMZ, si continea informatii si detalii scrise de mana. Data in care a fost scrisa aceasta a fost 15 ianuarie 1995, la ora 4:30 dimineata.

Aceasta incepea cu o scuza din partea lui Tupac catre cantareata: „Am asteptat foarte mult timp sa iti scriu asta, pentru ca m-am chinuit sa gasesc toate raspunsurile, astfel incat sa nu las intrebari fara raspuns”, scrie rapper-ul. „Pentru inceput, trebuie sa imi cer iertare pentru ca, asa cum ai spus si tu, nu am fost acel prieten care stiu ca pot fi”.

Tupac Shakur a evidentiat si faptul ca relatia cu Madonna i-ar fi putut afecta cariera, din cauza faptului ca aceasta nu este o femeie de culoare.

„Pentru tine, a fi vazuta cu un barbat de culoare nu va fi avantajos”, scrie Tupac in scrisoare. De asemenea, acesta s-a descris ca fiind un „barbat tanar, cu experiente limitate” si o atentioneaza pe Madonna cu sfaturi de viata: „nu oricine este atat de onorabil precum pare”.

Despartirea lor, conform celor citite, nu a fost una tocmai amiabila, insa Tupac incheie scrisoarea oferindu-i, pentru ultima data, prietenia Madonnei, spunand: „am crescut amandoi spiritual si mental. Nu mai conteaza cum am realizat asta”.

Text: Teona Tomoiaga

Foto: Instagram