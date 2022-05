Cerere în căsătorie pe treptele de la Met Gala 2022! Ce vedetă a spus marele „DA!”

Pe covorul roșu de la Met Gala 2022 de luni seară a avut loc o cerere în căsătorie surpriză. Laurie Cumbo, comisar al Departamentului pentru Afaceri Culturale al orașului New York, s-a logodit cu partenerul ei, fostul candidat la Adunarea Statului New York, Bobby Digi Olisa.

Profitând de o ocazie unică, plină de farmec, Digi Olisa s-a lăsat în genunchi și a cerut-o pe Cumbo în căsătorie în timp ce urca faimoasele trepte de la Met . Aplauzele au răsunat după ce aceasta a spus marele „DA!”. De asemenea, ea a continuat să declare pentru Entertainment Tonight că nu s-a așteptat la cererea în căsătorie chiar la marele eveniment.

„Nu știam că se va întâmpla în această seară. Am tot vorbit despre asta. Am trecut prin atâtea și asta este o mare onoare și o mare binecuvântare.”, a spus Cumbo.

Logodna a întrerupt interviurile în direct cu celebrități, în timp ce invitații de la Met Gala s-au întors să privească momentul emoționant. Cu toate camerele de filmat îndreptate spre ei, Digi Olisa s-a pus în genunchi și i-a cerut partenerei sale să își petreacă tot restul vieții alături de el. Participanții la Met Gala au țipat de emoție și au strigat „spune da” pentru cuplu.

„Știi, întotdeauna e ca și cum ai încerca să aștepți momentul potrivit. Așadar, când este momentul potrivit, având în vedere tot ceea ce se întâmplă la nivel mondial? Așa că am zis: ‘Astăzi vom face să se întâmple asta'”, a declarat Digi Olisa pentru The Associated Press după cererea în căsătorie.

i see your fashion tweets and raise you a met gala proposal pic.twitter.com/sZ7diJp2By

— Alexis Benveniste (@apbenven) May 2, 2022