Brooklyn Beckham, ironizat din cauza unui tatuaj nereușit cu soția sa, Nicola Peltz

Brooklyn Beckham este tachinat pe rețelele de socializare după ce recent a debutat la televiziunea națională cu un alt tatuaj în onoarea soției sale, Nicola Peltz . Tânărul are acum pe brațul drept un portret mare al modelului, în vârstă de 28 de ani, împreună cu versurile cântecului lor de nuntă.

Mulți au analizat cu atenție calitatea tatuajului, iar o persoană a scris pe Twitter: „Măcar își poate permite o îndepărtare cu laser…”, „Pur și simplu nu există nicio scuză pentru ca celebritățile să aibă tatuaje proaste”, a scris o alta. „Ai acces la cei mai buni artiști tatuatori din lume, ce faci Brooklyn Beckham?”, se mai arată în comentarii. Alții s-au concentrat asupra faptului că majoritatea celor peste 80 de tatuaje ale lui Brooklyn sunt inspirate direct de Nicola.

Un critic a glumit că Brooklyn trebuie să-și fi făcut tatuajul la un magazin de reduceri „dubioase”, în timp ce alții au ironizat artistul din spatele cernelii „de slabă calitate.” De asemenea, mulți cred că Brooklyn Beckham va „regreta” că și-a făcut atâtea tatuaje cu soția sa dacă se va întâmpla să divorțeze în viitor.

„Brooklyn Beckham având 70 de tatuaje dedicate soției sale este ciudat”, se arată într-un tweet. „Tocmai am văzut tatuajul uriaș al lui Brooklyn Beckham cu soția sa, Nicola… este normal acest comportament???”, a scris un altul pe Twitter.

Whoever Brooklyn Beckhams tattoo artist is—I need them to come to the red table. Its time for an intervention pic.twitter.com/Kn9ML29RYY

— Meech (@MediumSizeMeech) March 25, 2023