Andreea Bălan, dezvăluiri inedite despre viața ei amoroasă: „Îmi place să fiu îndrăgostită”

Andreea Bălan este tot timpul cu zâmbetul pe buze și are o atitudine pozitivă, în ciuda situațiilor dramatice prin care a trecut de-a lungul timpului. Dincolo de problemele de sănătate cu care s-a confruntat, artista a trecut și printr-un divorț cu scandal, iar mai apoi viața ei amoroasă a fost în centrul atenției.

Cu toate acestea, artista a declarat că nu îi este teamă să se îndrăgostească din nou și este deschisă către o nouă relație. Jurata de la „ Te cunosc de undeva ” a vorbit deschis și sincer despre ideea unui viitor iubit într-un vlog de pe canalul său de Youtube.

Întrebată dacă în prezent este într-o relație cu cineva, Andreea Bălan a menționat că acum se concentrează pe creșterea celor două fetițe ale sale, Ella și Clara. Cu toate acestea, vedeta nu exclude posibilitatea de a se îndrăgosti din nou, iar când se va întâmpla acest lucru, atunci îl va face public.

„Când o să fie ceva foarte adânc, profund și voi fi foarte sigură, probabil că voi spune sau pur și simplu mă veți vedea. Mă concentrez foarte mult pe creșterea Elluței și a Clăriței. Tot timpul am curaj să iubesc. Eu mă îndrăgostesc. Destul de des. Mie îmi place să iubesc și sunt foarte deschisă iubirii, mai ales acum, de când sunt pe această cale spirituală. Eu sunt foarte deschisă, în general, să învăț, și sunt foarte deschisă la iubire. (…) Cu toții suferim din dragoste, cu toții plângem, cu toții ne ridicăm apoi o luăm de la capăt, iar ne îndrăgostim. (…) Aleg să nu am ziduri, deși am suferit, și aleg să mă îndrăgostesc și să iubesc. Îmi place să fiu îndrăgostită”, a spus ea.