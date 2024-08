Anca Țurcașiu, apariție spectaculoasă la Festivalul Mamaia. Ce ținută inedită a ales actrița

Anca Țurcașiu, care are 54 de ani, și Aurelian Temișan sunt gazdele ediției din acest an a Festivalului Mamaia. Actrița a impresionat pe toată lumea cu o rochie spectaculoasă, atrăgând toate privirile în momentul în care a urcat pe scenă. După divorțul său, vedeta a trecut printr-o transformare radicală, adoptând un nou stil de viață și arătând acum mai bine ca niciodată.

Ținuta Ancăi Țurcașiu a constat într-o rochie neagră, strălucitoare, cu franjuri, pe care a completat-o cu un medalion discret, oferindu-i un look cu totul special. La fel de elegant, Aurelian Temișan, în vârstă de 52 de ani, a purtat un costum clasic, format dintr-o cămașă și un sacou, demonstrând rafinament.

„Eram copil în 1986, aveam 16 ani, nici nu ştiam prea bine pe ce lume mă aflu. Emoţiile erau foarte mari. Mi-aduc aminte momentele pe care le petreceam după festival. Eram pe vremea lui Ceauşescu şi ne ducea domnul Aron, de la Ministerul Culturii, cu un autocar la repetiţii. Pe noi, cei de la interpretare, ne ţinea sub supraveghere, ca într-un fel de cantonament, cu orar şi program. Eram nişte copii, Loredana, eu, Iordăchioaie… Un lucru interesant este că am prezentat Festivalul Mamaia imediat după Revoluţie, în 1990 şi ediţia de atunci a fost una formidabilă. Aveam mult mai multă libertate în exprimare şi în ţinute, nu mai eram constrânşi de normele care să ne indice hainele pe care să le purtăm şi chiar machiajul. Atunci au avut loc şi petreceri pe malul mării după serile de festival… A fost o atmosferă extraordinară, ca într-o familie”, povestește Anca Țurcașiu, potrivit TVR.ro .

Anca Țurcașiu are o formă fizică de invidiat și arată cu mândrie acest lucru oricând are ocazia. Artista urmează un plan alimentar foarte bine pus la punct și a dezvăluit recent cum reușește să se mențină în formă și ce anume nu consumă niciodată. Pe lângă grija pentru alimentație, cântăreața obișnuiește să facă des și exerciții fizice.

„Am două sau trei mese pe zi, dar tot cu mare atenție. Folosesc combinații corecte de alimente: proteine plus legume. Proteine însemnând ouă sau pește. Mănânc salate multe, mult verde în farfurie, fără ulei, fără grăsimi. Am eliminat lactatele, carnea, carbohidrații ca să păstrez o formă a corpului şi kilogramele pe care mi le doresc. Fac în fiecare zi o oră de sport pentru tonifiere musculară”, a declarat Anca Țurcașiu pentru VIVA! .

Anca Țurcașiu a dezvăluit în emisiunea „Vorbește Lumea” că de mai mulți ani nu mai consumă carne. Deși foarte mulți ar crede că intenția a fost să arate într-un anumit fel, artista a recunoscut că a renunțat la carne pentru că nu îi place.

„Totul a început pe la 20 de ani. Nu am fost o carnivoră niciodată, nici o legătură să vreau să arat în vreun fel, cum crede de fapt toată lumea. Eu spun permanent despre acest mod de viață pe care l-am adoptat că nu dau sfaturi nimănui. De 31 de ani fac asta. Acum mănânc din când în când pește. Mi-am dat seama că nu îmi place carnea și am renunțat la ea. Ulterior, s-a dovedit că analizele mele au fost foarte bune și am mers pe drumul ăsta și mă simt foarte bine. Nu am făcut un caz din asta. Aș vrea să dau 30 de ani înapoi, să mănânc carne de dimineața până seara și să văd diferența. Nu se poate. Mă gândesc în fiecare zi să mănânc sănătos, să dorm, să am grijă de mine, să fac puțin sport.”