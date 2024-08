Cum s-a schimbat relația dintre Anca Țurcașiu și fiul și nora ei, după ce aceștia au devenit părinți: „Eu nu prea am fost bunică…”

Anca Țurcașiu a devenit bunică pentru prima dată la jumătatea lunii iunie, după ce Andreea, soția fiului ei, Radu, a născut o fetiță.

În luna iunie Anca Țurcașiu și-a anunțat cu mult entuziasm fanii de pe Instagram că a devenit bunică. Artista este în culmea fericirii după ce nora ei a adus pe lume o fetiță. Cu ocazia asta, cântăreața a dezvăluit și numele pe care îl va purta nepoata ei.

Într-un interviu acordat recent, artista a mărturisit că nu a putut petrece mult timp cu nepoata sa deoarece a avut toată vara concerte pe litoral, având un contract cu un lanț hotelier.

„Este un sentiment unic. Dar eu nu prea am fost bunică, doar s-a născut copilul și am plecat la mare. Abia când mă întorc de la mare o să stau mai mult cu ea. Sigur că am văzut-o. Am fost special la București să o văd.”, a mai spus Anca Țurcașiu, pentru VIVA.