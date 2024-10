Ana Baniciu, imagini adorabile cu fiul ei. Cum a fost surprinsă artista: „Viața în ultima perioadă”

Ana Baniciu a împărtășit recent un moment adorabil din viața sa de proaspătă mamă, postând pe Instagram un videoclip cu fiul ei, născut în luna iunie. În clip, artista își poartă băiețelul într-un marsupiu pentru bebeluși, arătându-le fanilor cât de mult s-a schimbat viața sa în ultimele luni. În descrierea postării, ea a scris cu umor că acesta este „felul în care arată viața” ei acum, evidențiind bucuriile și provocările rolului de mamă.

Fiind foarte apropiată de comunitatea sa online, Ana Baniciu a primit numeroase mesaje de felicitare și susținere de la fani și colegi din industrie. Postarea a fost apreciată de mii de urmăritori, care i-au transmis urări călduroase și i-au lăudat naturalețea cu care își îmbrățișează noul rol de mamă.

Recent, Ana Baniciu și soțul ei, Edy Kovacs, au sărbătorit patru ani de când formează un cuplu. Artista a profitat de ocazie pentru a împărtăși câteva imagini emoționante de la nunta lor, alături de un mesaj special pentru partenerul ei de viață.

De când a venit pe lume Aris, Ana Baniciu trăiește cea mai frumoasă etapă din viața sa, bucurându-se intens de fiecare clipă alături de băiețelul său. Atât ea, cât și soțul ei, sunt complet fermecați de micuțul lor. Totuși, cei doi nu uită și de momentele speciale de cuplu.

Artista a publicat mai multe fotografii cu soțul ei de la nunta lor, care a avut loc anul trecut, pentru a sărbători cei patru ani de când formează un cuplu.

„Azi împlinim 4 ani de iubire frumoasă și 1 an de la cea mai frumoasă petrecere… nunta noastră Ce an a trecut… și ce ani frumoși avem în față! Să ne fie cu iubire și înțelegere ca până acum, dragul meu! La mulți ani nouă! Te iu…”, a scris Ana Baniciu pe Instagram.

Deși este la prima experiență ca mamă, Ana s-a adaptat rapid și cu ușurință acestui nou rol. În primele luni după nașterea lui Aris, Ana Baniciu a luat o pauză de la cariera muzicală pentru a se dedica pe deplin creșterii fiului său.

Întrebată dacă are o bonă, Ana Baniciu a răspuns deschis, spunând că nu a apelat încă la ajutor extern. Ea își dorește să se bucure pe deplin de toate momentele prețioase petrecute alături de Aris în primele luni de viață ale acestuia.

„Bona ajunge la sfârșit de septembrie. Mă bucur că primele 4 luni stau eu exclusiv cu el. Edi are familia numeroasă și am avut, pe parcursul verii, ajutor din partea tuturor. Plus că mi-am dorit ca el să crească înconjurat de multă lume, de familie și de prieteni. Să fie un puști sociabil”, a spus Ana Baniciu pe Instagram.