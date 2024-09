Ana Baniciu și Edy Kovacs au împlinit un an de căsnicie. Cum au sărbătorit artista și partenerul ei: „Noi doi”

Ana Baniciu a devenit mamă pentru prima dată la începutul lunii iunie, când a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Împreună cu soțul ei, artista a ales cu grijă numele copilului, hotărând să-l numească Aris, care are o semnificație aparte.

De când a venit pe lume Aris, Ana Baniciu trăiește cea mai frumoasă etapă din viața sa, bucurându-se intens de fiecare clipă alături de băiețelul său. Atât ea, cât și soțul ei, sunt complet fermecați de micuțul lor. Totuși, cei doi nu uită și de momentel speciale de cuplu.

Ana Baniciu a postat o imagine adorabilă cu ea și soțul ei, marcând prima aniversare de căsătorie. Artista a transmis și un mesaj special pentru partenerul ei de viață și le-a dezvăluit urmăritorilor de pe Instagram cum au ales să sărbătorească această zi.

„Noi doi… la un an de la cununia civilă! … te iu…”, a scris Ana Baniciu la poza cu ea și soțul ei.

Deși este la prima experiență ca mamă, Ana s-a adaptat rapid și cu ușurință acestui nou rol. În primele luni după nașterea lui Aris, Ana Baniciu a luat o pauză de la cariera muzicală pentru a se dedica pe deplin creșterii fiului său.

Întrebată dacă are o bonă, Ana Baniciu a răspuns deschis, spunând că nu a apelat încă la ajutor extern. Ea își dorește să se bucure pe deplin de toate momentele prețioase petrecute alături de Aris în primele luni de viață ale acestuia.

„Bona ajunge la sfârșit de septembrie. Mă bucur că primele 4 luni stau eu exclusiv cu el. Edi are familia numeroasă și am avut, pe parcursul verii, ajutor din partea tuturor. Plus că mi-am dorit ca el să crească înconjurat de multă lume, de familie și de prieteni. Să fie un puști sociabil”, a spus Ana Baniciu pe Instagram.