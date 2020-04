Site-ul fundației Ducilor de Sussex a fost atacat de hackeri

Recent, Prințul Harry și Meghan Markle au dezvăluit numele organizației non-profit pe care urmează să o lanseze, și anume Archewell, legătura fiind cu fiul lor, Archie, care va împlini un an pe data de 6 mai.

Cu toate astea, fanii celor doi care au accesat până acum website-ul (http://www.archewellfoundation.com) au avut o surpriză. Aceștia au fost redirecționați către o altă pagină, și anume către videoclipul de pe YouTube al piesei „Gold Digger” a lui Kanye West și Jamie Foxx. Admiratorii cuplului au observat extrem de repede această greșeală, iar reacțiile lor nu au întârziat să apară. Acum site-ul lor nu mai funcționează, semn că încearcă să remedieze această situație neașteptată.

So. Meghan and Harry leave the uk to raise their son in privacy. They move to LA. No we aren’t going to launch a foundation. 2 wks later they announce The Archewell Foundation. If u type https://t.co/XkXBnxa4UP YouTube plays Golddigger by Kanye West. Hilarious. 10/10. — Violet (@sweetlilac) April 8, 2020

Apparently Meghan and Harry have trademarked Archewell' as the name of their new foundation – but they didnt buy the domain. If you go to https://t.co/60DmRNuyYF it redirects to a YouTube video of Kanye Wests Gold Digger 😂 #royal — K.J. Yossman (@KJYossman) April 7, 2020

https://t.co/vWTbKtYjru still linking directly to Kanyes gold digger song. So funny. Guess the duchess of gold digging cant figure out how to undo this. Check it out hilarious #Archewell — jules (@JulesRosavaria) April 8, 2020

Prințul Harry și Meghan Markle s-au stabilit în Los Angeles, orașul natal al Ducesei de Sussex, iar cu această ocazie se preocupă intens de lansarea organizației lor. Cei doi au dezvăluit mai multe detalii despre fundația lor și semnificația numelui pentru revista TIME. „Ca și voi, sprijinim eforturile de a stopa pandemia de Covid-19, dar acum că această informație a ieșit la iveală, ne-am simțit obligați să spunem cum a luat naștere acest nume. Înainte de SussexRoyal, a fost ideea de arche – cuvântul grecesc care înseamnă sursa acțiunii. Ne-am conectat la acest concept pentru organizația caritabilă pe care am visat să o construim într-o zi și așa a venit inspirația pentru numele fiului nostru.”

„Să facem ceva care să conteze, care să însemne ceva. Archewell e un nume care combină un cuvânt antic pentru putere și acțiune și altul care evocă resursele la care fiecare dintre noi trebuie să apeleze. Așteptăm cu nerăbdare să lansăm Archewell, atunci când va fi momentul potrivit,” au adăugat Prințul Harry și Meghan Markle.

Prințul Harry și Meghan Markle au fost criticați destul de dur pentru faptul că au anunțat numele fundației lor chiar în ziua în care prim-ministrul Marii Britanii, Boris Johnson, a fost mutat într-o secție la terapie intensivă după ce starea lui de sănătate s-a înrăutățit în urma infecției cu coronavirus.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro