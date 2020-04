Prințul Harry „va regreta” mutarea la Hollywood și renunțarea la familia regală

Decizia Prințului Harry și a lui Meghan Markle de a renunța la rolul de membri seniori ai familiei regale britanice are și un cost, în special pentru Harry. Pentru Ducele de Sussex – care s-a mutat de puțin timp la Los Angeles împreună cu soția lui și Archie, fiul lor în vârstă de 11 luni – a însemnat renunțarea la un rol foarte important pentru el, cel de a fi Căpitan General al Marinei Regale. Este un aspect despre care autorul Robert Jobson crede că Prințul Harry „îl va regreta amarnic atunci când, peste ani, va analiza decizia luată”. Prințul Harry a făcut parte din armata britanică timp de 10 ani, dar a fost nevoit să renunțe la acest rol ca parte din condițiile impuse după Megxit.

„Cred că este foarte dezamăgitor”, a spus autorul Robert Jobson într-un interviu acordat HollywoodLife, precizând că bunicul Prințului Harry, Prințul Philip, a fost cel care a deținut anterior această poziție, timp de 60 de ani. „Cred că Harry se va uita în urmă și va regreta amarnic acest lucru”.

Robert Jobson, care este unul dintre apropiații familiei regale britanice și autor al cărții The Royal Family Operations Manual, a precizat că este convins că „Prințul Harry are mari probleme în a se adapta departe de lumea în care s-a născut. El este acum despărțit de întreaga lui familie. Nu are pe niciunul dintre prietenii lui acolo. Este efectiv izolat și toate lucrurile pe care le-a iubit, inclusiv tot ce ține de armată, i-au fost luate. Îl știu destul de bine pe Harry, încă de când era copil, și a iubit forțele armate de când era mic. Sunt convins că va ajunge să regrete ceea ce s-a întâmplat”.

La finalul lunii martie, după o perioadă în care au locuit în Canada, Prințul Harry, Meghan Markle și fiul lor, Archie, s-au mutat în Los Angeles. Încă de la început, a fost foarte clar că decizia cuplului regal de a se muta în Los Angeles are la bază faptul că acolo locuiește mama lui Meghan Markle, care lucrează în domeniul asistenței sociale.

Potrivit lui Robert Jobson, Meghan Markle a pierdut o oportunitate excelentă de a contribui activ la schimbarea lumii. „Ea a primit un rol extraordinar și a renunțat la el atât de repede. Cel mai mare rol al vieții ei și ea pur și simplu a renunțat. Ar fi putut cere ajutor, mai mult timp, și sunt convins că lumea i-ar fi sărit în ajutor. Știa că nu este o căsătorie normală. Nu este ca și cum s-a căsătorit cu managerul unei bănci. S-a căsătorit cu un prinț adevărat. El avea un job de făcut, să o servească pe Regină și țara lui. Ea știa de la bun început și a acceptat asta”.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

