Singurul lucru pe care ziariștii nu au voie să o întrebe pe Regina Elisabeta a II-a

Ai putea crede că Brexit-ul este subiectul despre care Regina Elisabeta a II-a refuză să discute sau despre care nu agreează să fie întrebată. Însă te-ai înșela! Se pare că cel mai sensibil subiect pentru Regină îl constituie viața Ducilor de Sussex.

Potrivit ziaristului Quentin Letts, orice întrebare legată de Meghan Markle, Prințul Harry sau fiul celor doi, Archie, nu este binevenită atunci când este vorba de o conversație cu Regina Elisabeta a II-a

Acesta a vorbit despre acest aspect pe Twitter, însă, ca orice alt zvon, este vorba de un lucru pe care l-a auzit de la altcineva. În acest caz, sursa o constituie prietenul unei cunoștințe

Friend of an acquaintance was about to go riding with HMQ. Was given v firm advice. ‘Talk about anything except one subject.’ Brexit? ‘No. The Sussexes.’

