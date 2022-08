Shakira, apariție-surpriză în timpul scandalului care ar putea să o coste 8 ani de detenție

Lucrurile nu merg strălucit în ultima vreme pentru Shakira, artista riscând 8 ani de detenție dacă va fi găsită vinovată de evaziune fiscală, acuzație care îi este adusă de procurorii spanioli. În plus, cântăreața columbiană în vârstă de 45 de ani are și alte probleme – în urmă cu două luni aceasta și-a anunțat separarea de fostul său partener de viață, fotbalistul Gerard Piqué, împreună cu care are doi copii: Sasha, de 7 ani, și Milan, de 9 ani.

Shakira a fost surprinsă de fotografi chiar alături de cei doi copii, pe 2 august, în aeroportul din Miami, părăsind orașul. Cu doar câteva zile înainte, Shakira a fost fotografiată de paparazzi pe o plajă din Mexic, tot împreună cu copiii săi.

Imaginile din aeroport cu Shakira vin pe fondul unui uriaș scandal mediatic, cauzat de decizia cântăreței de a nu cade la înțelegere cu procurorii spanioli, lucru care ar putea duce, în eventualitatea în care aceasta ar pierde procesul care îi este intentat, la 8 ani de detenție.

Shakira este acuzată de procurorii spanioli de evaziune fiscală, aceștia susținând că artista ar datora statului spaniol 15 milioane de dolari. Mai exact, cântăreața este acuzată că datorează statului taxele pe trei ani, între 2012 și 2014, când a locuit în Barcelona, acolo unde s-a mutat pentru a fi aproape de partenerul său, care activează la echipa locală, una dintre cele mai celebre ale lumii. Procurorii din Spania cer și o amendă de 24,5 milioane de dolari pentru cântăreață.

În urmă cu doar câteva zile, s-a aflat că Shakira a respins o înțelegere oferită de procurori, conform căreia ar fi trebuit să recunoască infracțiunea. Conform presei iberice, Shakira ar fi plătit deja banii pe care îi datorează statului, dar și o dobândă care ar însuma 3 milioane. Însă procurorii nu sunt mulțumiți, și sunt gata să demonstreze în instanță metodele prin care Shakira ar fi încercat să scape de plata taxelor: mai exact, aceștia susțin că artista a pretins că nu trăiește în Spania și a folosit o schemă complexă, care implică și companii offshore, pentru a evita plata.

Un purtător de cuvânt al artistei a declarat că aceasta a cooperat întotdeauna cu legea și că a fost mereu consiliată de compania PriceWaterhouse Coopers în legătură cu gestionarea finanțelor sale. Acesta susține că Shakira își va demonstra nevinovăția în instanță și că nu poate fi vorba despre detenție în cazul său. Shakira a fost înregistrată ca plătitoare de taxe în Bahamas, până în 2015, când s-a înscris ca rezidentă în Spania. Legile țării spun că orice persoană care petrece mai mult de 183 de zile pe an în Spania este considerată rezidentă, din punctul de vedere al taxelor. Procurorii au ajuns la concluzia că cântăreața a petrecut 242 de zile în Spania în 2012, 212 în 2013, și 243 în 2014, și că plecările artistei din țară au fost doar legate de proiecte de muncă.

Astfel, în mijlocul acestei situații, Shakira a părăsit Miami, alături de copiii din relația cu fotbalistul, de care s-a despărțit în urma multiplelor zvonuri vehiculate de presa spaniolă, cum că acesta i-ar fi fost infidel. În ultimele luni s-a speculat că Shakira ar dori să se mute la Miami alături de copii.

Foto: arhiva ELLE; Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro