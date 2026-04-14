Scrisoarea deschisă trasmisă de familia lui Mircea Lucescu, după funeraliile fostului selecționer al României: „Îl vom purta mereu în inimile noastre. Știm că îl veți purta și voi”

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie la vârsta de 80 de ani. Fostul antrenor al echipei naționale a României s-a stins din viață după ce starea sa s-a agravat în urma unui accident vascular cerebral.

Scrisoarea deschisă trasmisă de familia lui Mircea Lucescu, după funeraliile acestuia

Mircea Lucescu a murit la Spitalul Universitar de Urgență București, unde era internat din data de 29 martie, de când i s-a făcut rău chiar înaintea unui antrenament al echipei naționale.

Mircea Lucescu a fost înmormânat pe 10 aprilie la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare, acolo unde fostul antrenor al echipei naționale a României și-a cumpărat un loc de veci la intrarea principală, pe aleea centrală, în urmă cu mai bine de zece ani.

Familia Lucescu a transmis o scrisoare deschisă prin care a dorit să mulțumească tuturor celor care le-au fost alături în această perioadă dureroasă.

„Familia Lucescu adresează profunde mulțumiri tuturor instituțiilor publice și private, precum și tuturor profesioniștilor care au contribuit cu înaltă responsabilitate, rigoare și respect la organizarea și desfășurarea ceremoniei funerare dedicate iubitului nostru Mircea Lucescu. Fără sprijinul lor, nu i-am fi putut cinsti memoria așa cum se cuvine. Toate aceste dovezi de solidaritate au reprezentat un sprijin esențial pentru familie și o expresie autentică a respectului față de tot ceea ce a însemnat el ca om și ca profesionist”, se arată în scrisoarea deschisă.

Familia Lucescu a menționat, printre alții, Biseria Ortodoxă Română, Federația Română de Fotbal, Poliției Române, Jandarmeriei Române, Primăriei Municipiului București.

„Noi – Elena Lucescu, Răzvan Lucescu și întreaga familie – ne exprimăm întreaga apreciere pentru modul exemplar în care toate aceste instituții și echipe au colaborat, contribuind la desfășurarea unei ceremonii demne, în acord cu personalitatea și parcursul excepțional al dragului nostru Mircea Lucescu.

În toată această perioadă, am simțit ceva ce nu credeam posibil în mijlocul unei asemenea dureri: că nu suntem singuri. Într-adevăr, nu am fost singuri nicio clipă. De când am aflat primele vești despre starea lui de sănătate și până după înmormântare, s-a revărsat spre noi un val de căldură sufletească: mesaje, gânduri și gesturi care ne-au ținut în picioare.

Îl vom purta mereu în inimile noastre. Știm că îl veți purta și voi. Cu profundă recunoștință, Familia Lucescu”, a apărut în scrisoarea familiei fostului selecționer, citată de GSP.RO.

Răzvan Lucescu, declarații în lacrimi după moartea tatălui său

În 1967, când Mircea Lucescu avea 22 de ani, s-a căsătorit cu Neli, care avea atunci 23 de ani. La puțin timp după căsătorie, au devenit părinții unui băiat, pe nume Răzvan Lucescu, care este antrenor la clubul grec de fotbal PAOK Salonic.

Răzvan Lucescu a părăsit România în prima zi de Paști și la două zile după funeraliile tatălui său. Antrenorul celor de la PAOK a revenit de urgență în România după ce s-a agravat starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, astfel că a decis să se întoarcă după meciul campionatului Greciei. Aflat pe aeroportul Otopeni, cu puțin timp înainte de a pleca în Grecia, Răzvan Lucescu a vorbit cu emoție și ochii în lacrimi despre suferința din această perioadă, cauzată de pierderea tatălui său. Antrenorul a dorit să mulțumească tuturor persoanelor care și-au arătat sprijinul în ultimele zile.

„Vreau astăzi să mulțumesc din inimă absolut tuturor celor care au fost alături de tatăl meu la acest ultim drum, celor care s-au ocupat de organizarea înmormântării, tuturor celor care au avut un gând bun la adresa lui, dar absolut tuturor celor care undeva, departe sau aici, în București, au simțit să fie aproape de el. Din păcate, pentru mine este un moment foarte greu, complicat, însă asta este viața, trebuie să știm să trecem, nu sunt singurul, sunt atâția și atâția oameni care și-au pierdut părinții. Trebuie să înțelegem și să acceptăm, ne luptăm să trecem peste”, a transmis Răzvan Lucescu, pe aeroport, înainte de plecarea din România, conform gsp.ro.

De asemenea, Răzvan Lucescu a dorit să dea mai departe un sfat, conștientizând importanța lui în această perioadă foarte dificilă.

„Aș avea un singur sfat, dacă îmi pot permite acest lucru: tuturor fiilor și fiicelor care au părinți, să stea cât mai mult de vorbă cu ei, cât mai mult, cât mai mult! Și dacă ei nu o fac, părinții să îi forțeze să o facă. Te iei cu timpul, cu problemele, ți se pare că niciodată nu se va întâmpla nimic și te lovește dintr-odată și ajungi să înțelegi că nu ai făcut, că nu ai comunicat destul. Eu în acest moment simt că am comunicat mult prea puțin cu el în ultima vreme.”

Foto: Arhiva ELLE

