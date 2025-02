Sarah Michelle Gellar, omagiu pentru Michelle Trachtenberg, colega ei din Buffy The Vampire Slayer: „Voi trăi pentru tine”

Sarah Michelle Gellar i-a adus un omagiu colegei sale din Buffy The Vampire Slayer, Michelle Trachtenberg, după ce aceasta a murit la vârsta de 39 de ani.

Sarah Michelle Gellar, mesaj emoționant după moartea lui Michelle Trachtenberg

Actrița a postat un mesaj emoționant pe Instagram joi dimineață, la o zi după ce s-a aflat vestea că Michelle a încetat din viață, având probleme de sănătate în urma unui transplant de ficat.

„Michelle, ascultă-mă. Ascultă. Te iubesc. Te voi iubi mereu. Cel mai greu lucru din această lume este să trăiești în ea. Voi fi curajoasă. Voi trăi… pentru tine”, a scris Gellar. Prietena sa, Jessica Alba, a comentat: „Îmi pare atât de rău.”

Postarea a inclus mai multe fotografii cu Sarah și Michelle, unele fiind momente surprinse din viața reală, iar altele de pe platourile de filmare ale serialului Buffy The Vampire Slayer.

Într-una dintre imagini apărea și regretata Shannen Doherty.

Acest mesaj a fost publicat după ce și James Marsters i-a adus un tribut lui Trachtenberg. Actorul în vârstă de 62 de ani a lăudat fosta sa colegă, pe care a descris-o drept extrem de talentată. Marsters, care a jucat alături de Michelle în Buffy The Vampire Slayer, a declarat pentru PEOPLE: „Astăzi simt o mare tristețe. Am pierdut un suflet minunat. Michelle era incredibil de inteligentă, avea un umor exploziv și un talent deosebit. S-a stins mult prea devreme, lăsând în urmă multe persoane care au cunoscut-o și au iubit-o. Gândurile mele sunt alături de familia ei, oameni buni care trec prin cea mai mare durere posibilă. Sper ca toți să le ofere spațiul necesar pentru a se vindeca în această perioadă dificilă. Drum lin, Michelle. Ne lipsești.”

Chace Crawford, fostul său coleg din Gossip Girl, a scris: „Michelle era unică. Îmi amintesc prima zi în care a venit pe platou și a dominat scena instantaneu. Era o forță a naturii, incredibil de amuzantă și carismatică… Îmi amintesc acei ani cu un zâmbet larg. O pierdere teribilă. Te iubesc ❤️.”

Melissa Joan Hart a postat, la rândul său, pe rețelele sociale un fragment dintr-o scenă pe care au filmat-o împreună pentru serialul Clarissa Explains It All. Actrița de 48 de ani, care a jucat rolul principal în sitcomul pentru adolescenți, a scris: „Sunt devastată să aflu despre moartea lui @michelletrachtenberg!! Atât de tânără, atât de talentată și atât de dulce! Aici este o scenă amuzantă din episodul în care a apărut în Clarissa Explains It All. Cred că era prin 1992, iar episodul a fost inspirat dintr-o idee de-a mea despre babysittingul unui copil imposibil. Dar Michelle nu semăna deloc cu personajul ei și, chiar și atunci când era atât de mică, ne-am înțeles minunat.”

Și Blake Lively, colega lui Michelle din Gossip Girl, a postat un omagiu emoționant: „Aceasta a fost prima zi în care am cunoscut-o pe Michelle”a scris Lively pe Instagram Stories în descrierea unei fotografii cu ele două din Gossip Girl. „Era electricitate pură. Știai când intra într-o cameră, pentru că energia se schimba complet. Tot ce făcea, făcea la 200%.”

„Râdea cel mai tare la glumele cuiva, înfrunta autoritatea direct atunci când simțea că ceva nu e în regulă, îi păsa profund de munca ei, era mândră să facă parte din această comunitate și din această industrie, oricât de dureroasă putea fi uneori, era incredibil de loială prietenilor ei și curajoasă pentru cei pe care îi iubea, era puternică, îndrăzneață și inconfundabil ea însăși.”

Michelle Trachtenberg, cunoscută mai ales pentru rolurile din Buffy The Vampire Slayer și Gossip Girl, a fost găsită fără viață în apartamentul său din Manhattan, miercuri. Departamentul de Poliție din New York (NYPD) a confirmat pentru PEOPLE că a răspuns unui apel la 911 la adresa 1 Columbus Place, în New York City.

NYPD a adăugat: „La sosire, ofițerii au găsit o femeie de 39 de ani inconștientă și care nu răspundea. Echipele de urgență au intervenit la fața locului și au declarat decesul victimei. Nu există suspiciuni de crimă.”

foto: Profimedia

