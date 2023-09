Salma Hayek uimește cu o nouă imagine în costum de baie

Salma Hayek Pinault s-a bucurat de sfârșitul verii, în timp ce a strălucit într-un bikini albastru, în cea mai recentă poză pe care postat-o pe Instagram. Fotografia a atras sute de mii de aprecieri, iar fanii au rămas uimiți de silueta impecabilă a actriței.

Salma Hayek, imagine de sute de mii de aprecieri

Hayek a distribuit fotografia, care o înfățișează pe o scară în timp ce poartă un top de bikini cu dantelă de culoare albastru marin și o fustă croșetată asortată lungă până în pământ. Actrița în vârstă de 56 de ani și-a păstrat machiajul minimalist, iar părul despletit și natural pentru fotografie. Fanii au adorat ședința foto în costum de baie și au numit-o pe actriță „o femeie atât de frumoasă și atât de inspirată”.

„Tu nu îmbătrânești”, a subliniat un fan, fiind un comentariu popular ori de câte ori actrița postează una dintre fotografiile sale în costum de baie care acum o caracterizează.

Săptămâna trecută, actrița s-a bucurat de ultimele zile de vară, sorbindu-și cafeaua de dimineață într-un costum de baie închis la culoare, dintr-o singură piesă, asortat cu tocuri negre, într-o altă fotografie extrem de populară pe Instagram.

Salma Hayek nu împărtășește doar imagini în bikini pe rețelele de socializare. În schimb, ea devine adesea sinceră cu cei care o urmăresc în postări în care apare complet fără machiaj, în care vorbește despre abordarea ei față de îmbătrânire.

Actrița a vorbit despre îmbătrânire

De asemenea, invitată în cadrul podcast-ului Lets Talk Off Camera, Salma Hayek a vorbit extrem de deschis despre lucrurile pe care le face pentru a se menține în formă și pentru a-și păstra aspectul tineresc cu care ne-a obișnuit. Spre surprinderea fanilor, actrița a mărturisit că nu a apelat nicodată la botox.

Cu toate astea, Salma Hayek a dezvăluit că secretul frumuseții sale constă într-un soi de meditație, pe care o face ore întregi.

„Din cauza multor lucruri din corpul meu și a problemelor de sănătate, cumva am dezvoltat această meditație ciudată pe care continui să o perfecționez. Pot să o fac ore întregi pentru că nu simt timpul și este atât de distractiv. Trebuie să simți energia. Se mișcă și dansează în interiorul tău diferite sentimente și senzații. Uneori, când o fac, oamenii îmi spun când ies din cameră: „O, Doamne! Arăți iar de 20 de ani.”, a spus Hayek.

În urmă cu câțiva ani, actrița a dezvăluit că nu se vopsește și că nu e deloc deranjată de firele albe de păr pe care le are: „Unul dintre motivele pentru care nu mă vopsesc este acela că nu am răbdare să aștept în tot acest proces”, le-a spus vedeta celor de la The New York Times în 2017. „Nu vreau să petrec ce mi-a mai rămas din tinerețe pretinzând că sunt mai tânără și să nu-mi trăiesc viața.”

