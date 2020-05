Salma Hayek ne impresionează din nou cu o fotografie în care este nemachiată

Salma Hayek este una dintre vedetele care consideră că frumusețea unei femei nu constă în machiaj, ci mai degrabă în naturalețe, și nu putem decât să o admirăm pentru asta!

Actrița în vârstă de 53 de ani a publicat pe pagina personală de Instagram o fotografie în care este în costum de baie și complet nemachiată. Fanii au apreciat-o, drept dovadă stau cele 708.205 de aprecieri pe care le-a strâns fotografia.

Vezi această postare pe Instagram Agua 💧 #water #nomakeup O postare distribuită de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) pe Mai 13, 2020 la 9:24 PDT

Și nu este pentru prima dată când Salma Hayek ne impresionează cu fotografiile în care este fără machiaj. În urmă cu două săptămâni, actrița a publicat o altă fotografie în care e nemachiată, iar fanii și-au arătat admirația și aprecierea.

Vezi această postare pe Instagram #sundayvibes #grateful que tengan un lindo domingo O postare distribuită de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) pe Apr 26, 2020 la 6:00 PDT

Cu toate acestea, Salma Hayek nu a fost lipsită și de comentariile răutăcioase venite din partea fanilor, în ciuda faptului că ea îi îndeamnă pe oameni să se accepte așa cum sunt. În luna februarie, ea a postat pe Instagram o fotografie din vacanță, în care este nemachiată, însă o persoană a acuzat-o că are botox. „Prea mult botox”, i-a scris acea persoană, după care Salma i-a și răspuns. „Nu am botox. Însă îți mulțumesc pentru sfat deoarece chiar mă gândeam că poate a venit momentul să fac asta.”

Vezi această postare pe Instagram #wind #aire O postare distribuită de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) pe Feb 18, 2020 la 8:20 PST

În trecut, Salma Hayek a recunoscut că a mai apelat la alte proceduri cosmetice, însă, în mare parte, pentru ca rolul pe care îl interpreta să fie complet. De exemplu, în filmul Like a Boss, ea interpretează rolul unei femei care deține o companie de cosmetice, lucru care a determinat-o să își dorească o modificare a look-ului. Și-a dorit o mărire a buzelor, inițial optase pentru botox, dar apoi s-ar fi mulțumit cu fillere. „Prietenul meu dermatolog m-a avertizat: „Nu știu dacă vei fi fericită pentru că acest lucru o să doară foarte tare.” Eu am zis să încercăm, însă de la primul ac am zis imediat că renunț și nu mai vreau acest lucru.”

