Roxana Hulpe, înlocuită la PRO TV. Prezentatoarea se pregătește să devină mamă

Roxana Hulpe urmează să devină mamă. Vedeta și soțul ei, Bogdan Rădulescu, vor avea o fetiță.

Recent, s-a aflat că Roxana Hulpe nu va mai apărea o perioadă în fața telespectatorilor PRO TV, iar asta pentru că a intrat în concediu. Vedeta va deveni în curând mamă pentru prima dată și se gândește cu emoție la acest moment important. Colegul ei, Cosmin Stan, a mărturisit că speră să revină repede în platoul știrilor PRO TV.

De asemenea, și Roxana Hulpe a făcut pe rețelele de socializare câteva declarații despre plecarea ei temporară de la pupitrul știrilor și a dezvăluit și cine îi va lua locul.

Într-un interviu pentru Fanatik, Roxana Hulpe a vorbit despre această perioadă din viața ei. Vedeta a recunoscut faptul că primele două luni de sarcină au fost mai dificile pentru ea și a mărturisit și care a fost motivul. Acum, este mai bine și așteaptă cu nerăbdare momentul în care fetița ei va veni pe lume.

Vedeta a mai vorbit și despre problemele ei de sănătate. Roxana Hulpe a aflat în urmă cu patru ani că are endometrioză.

„Eu am endometrioză și e principala cauză a infertilității la femei. A fost un șoc când am aflat acum 4 ani, am plâns foarte tare, neștiind, căutând pe google. Dar am ajuns la niște medici foarte buni la noi, aici, care mi-au spus că se poate, să mă liniștesc că o să rămân însărcinată la un moment dat”, a adăugat Roxana Hulpe pentru Fanatik.