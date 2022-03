Rihanna și A$AP Rocky s-au logodit? Detaliul care a atras atenția tuturor

Chiar dacă Rihanna a fost extrem de deschisă și a vorbit în nenumărate rânduri despre sarcina sa, artista evită să discute despre relația pe care o are cu rapper-ul A$AP Rocky. Cântăreața în vârstă de 34 de ani a fost surprinsă în această săptămână purtând un inel spectaculos pe degetul inelar, făcându-i astfel pe fotografi să creadă că cei doi artiști s-au logodit. Însă, când a fost întrebată dacă inelul are o semnificație aparte, Rihanna a evitat răspunsul.

„Inelul ăsta vechi? Vă purtați de parcă nu l-ați mai văzut până acum”, le-a spus artista paparazzilor.

Pap: Thats a beautiful ring on your finger, are you engaged?'

Rihanna: *laughs* This old ring!…Act like you aint never seen this ring' 😂😂 pic.twitter.com/mVt6n5DbcL

— christelle. (@fentibetter) March 24, 2022