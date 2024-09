Richard Gere, imagini rare cu soția sa, Alejandra Silva, și copiii lor

De Ziua Tătălui, Alejandra Silva i-a transmis un mesaj emoționant soțului său, Richard Gere. În plus, aceasta a dezvăluit și o serie de imagini rare cu actorul în vârstă de 74 de ani și copiii lor: Alexander, în vârstă de 5 ani, un fiu mai mic, în vârstă de 3 ani, al cărui nume nu a fost dezvăluit, și Albert, în vârstă de 9 ani, fiul Alejandrei dintr-o relație anterioară. Cum cei doi sunt foarte discreți în ceea ce privește familia lor, Silva, în vârstă de 41 de ani, a acoperit fețele copiilor în imaginile împărtășite pe Instagram.

Richard Gere și Alejandra Silva s-au cunoscut într-o perioadă dificilă pentru ea, mai exact atunci când divorța de miliardarul Robert Friedland. Gere a întâlnit-o pe Silva în 2014, în Italia, în hotelul de tip boutique de care se ocupa la vremea respectivă.

Relația celor doi a fost oficializată în cadrul unei ceremonii civile ținute în Spania, iar la scurt timp după a urmat și o petrecere în New York, unde au fost prezenți prietenii și familia actorului.

Actorul Richard Gere a mai fost căsătorit în trecut cu supermodelul Cindy Crawford dar și cu actrița Carey Lowell, cu cea din urmă având și un fiu pe nume Homer, acum în vârstă de 24 de ani. Prima sa soție, Cindy Crawford, a vorbit recent despre căsnicia lor, care a durat din 1991 până în 1995.

Deși acum este cunoscut pentru rolurile sale iconice din Pretty Woman sau Unfaithful, Richard Gere nu a dus tot timpul viața lipsită de griji de acum. Într-un interviu pentru Page Six, actorul a dezvăluit detalii neștiute despre începuturile carierei sale, când încerca să își facă loc printre marii actori.

„Mâncarea mea de bază erau ouăle. Eram înfometat în anii 70, ca actor aflat la începutul carierei mele, încercând să reușesc. Am fost destul de norocos să lucrez, dar nu erau mulți actori care să facă bani pe atunci. Am jucat pentru prima dată pe Broadway. De fapt, am jucat în afara Broadway-ului, apoi am ieșit complet în afara Broadway-ului”, a spus actorul pentru Page Six.