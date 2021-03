Rebel Wilson a suferit un accident de bicicletă: „La naiba cu oamenii care nu își stăpânesc câinii!”

Rebel Wilson a povestit pe contul său de Instagram că a suferit un accident în timp ce se plimba cu bicicleta prin Londra. Actrița a mărturisit că incidentul a fost provocat de un câine care nu era ținut în lesă de către stăpânul său.

„La naiba cu oamenii care nu își stăpânesc câinii și îi lasă să alerge pe drum.”, a scris actrița. De asemenea, aceasta a postat și o poză cu piciorul său, peste care a trebuit să pună o pungă cu gheață.

La scurt timp după ce a făcut această mărturisire, Rebel a postat și un clip video de dinainte de accident. Actrița se plimba cu bicicleta și purta o cască de protecție, dar și o mască.

„Cu 20 de minute înainte de accident mergeam cu bicicleta și totul era excelent”, a comentat Wilson.

În ciuda incidentului, probabil că Rebel va continua să facă sport și activități fizice în natură, aceasta declarând că în ultimul an a adoptat un stil de viață sănătos, mulțumită căruia a reușit să slăbească peste 30 de kilograme.

La finalul anului trecut, Rebel a postat pe contul său de Instagram mai multe fotografii din Austria, unde s-a bucurat de serviciile unui centru axat atât pe sănătate, cât și pe tratamente spa.

„Îi mulțumesc doctorului Schubert și întregii echipe de la @vivamayraltaussee, din frumoasa Austrie. O să încep 2021 într-un loc minunat, cu un corp și o minte sănătoasă… și cu un sistem imunitar mai puternic! Ador grija pe care le-o acordați pacienților voștri – sunt extrem de recunoscătoare! Acum continui procesul de slăbire și stilul de viață sănătos!”, a fost mesajul care a însoțit imaginile din Austria.

Rebel a decis să meargă în Austria pentru a primi ajutor specializat în procesul său de pierdere în greutate. Pe lângă analize și consulații medicale, Rebel s-a bucurat și de activități în natură, precum hiking, mersul pe bicicletă sau yoga.

„Am împlinit 40 de ani anul acesta și cred că ăsta a fost unul dintre motive. Întotdeauna mi-am dorit să fiu mai sănătoasă, dar simțeam că nu am timp pentru asta. Făceam mulți bani mulțumită kilogramelor în plus. Dar am decis ca în 2020 – anul sănătății- să mă schimb complet. Asta înseamnă nu doar fizic, ci și mintal”, a scris Rebel pe contul său de Instagram.

Foto: Instagram

