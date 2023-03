Răzvan Simion, despre posibilitatea de a participa la America Express cu Daliana Răducan: „Ar fi un test pentru relația noastră”

Răzvan Simion și Daliana Răducan sunt discreți când vine vorba de relația lor. Recent, prezentatorul TV a făcut dezvăluiri despre o posibilă participare la America Express alături de partenera lui.

Deși foarte mulți dintre fanii lor și-ar dori să îi vadă împreună în America Express, se pare că aceștia vor fi dezamăgiți. Chiar dacă este de părere că e un test pentru relația lor, Răzvan Simion nu ar merge împreună cu Daliana Răducan în competiție, ci ar face echipă cu Dani Oțil.

Răzvan Simion și Daliana Răducan trăiesc de doi ani o poveste de dragoste. Formează un cuplu solid, iar dacă la început au preferat să-și păstreze relația departe de ochii publicului, având în vedere notorietatea de care are parte prezentatorul TV, acum apar tot mai des împreună, fie că este vorba despre evenimente mondene sau imaginile pe care le postează în mediul online.

La începutul anului 2023, Răzvan Simion a luat prin surprindere pe toată lumea cu anunțul că a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Daliana Răducan, care este arhitectă și designer de interior. Prezentatorul de la Antena 1 a împărtășit cu urmăritorii de pe Instagram un video prin care le arată superbul inel de logodnă cu diamante pe care l-a ales pentru partenera lui.

„În 2023 aleg să fiu mai liber ca niciodată și să traiesc acest sentiment alături de Daliana, creator de frumos în viața mea.

Am ales cel mai frumos inel de logodnă pentru a-i aduce zilnic aminte de razele de lumină pe care le aduce în viața mea.

Relația noastră nu este perfectă, nici nu cred în perfecțiune. Are însă un fundament solid, ca și diamantul care ne unește începând de astăzi, sufletele. Acest fundament vine din valori umane, din respect, reciprocitate, prietenie și unicitatea fiecăruia dintre noi pentru celălalt. Așa cum trandafirul Micului Prinț a rămas unic pentru el, chiar și când a aflat că lumea este plină de trandafiri similari. Diamantul are cea mai mare duritate, dar este în același timp, fragil. Se poate fisura dintr-o neatenție. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să conștientizeze valoarea trandafirului său unic.

Vă doresc un an 2023 plin de creativitate în care să vă făuriți binele în toate domeniile vieții voastre.

„Acolo unde trăiesc oamenii cresc cinci mii de trandafiri într-o grădină… și cu toate astea nu găsesc ce caută… dar totuși ce caută poate fi găsit chiar și într-un singur trandafir…”, a fost mesajul transmis de Răzvan Simion pe Instagram.