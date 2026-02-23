Ramona Olaru, imagini cu presupusul ei partener. Cum s-au afișat cei doi împreună

Ramona Olaru pare că iubește din nou. Asistenta TV a publicat recent mai multe fotografii care indică faptul că ar fi într-o relație. Cum a fost surprinsă vedeta în compania presupusul ei partener?

Ramona Olaru ar fi într-o nouă relație

O perioadă, Ramona Olaru, care de curând s-a lansat în afaceri cu un brand de modă, a preferat să fie discretă în ceea ce privește viața ei sentimentală și nu s-a mai afișat în compania vreunui bărbat. Însă, recent, asistenta TV a împărtășit cu urmăritorii de pe rețelele de socializare o serie de fotografii prin care lasă se înțeleagă că ar fi într-o nouă relație amoroasă. Vedeta a publicat o imagine în care ea și presupusul ei iubit sunt împreună în pat. De asemenea, acesta a surprins-o pe Ramona Olaru cu un buchet impresionant cu trandafiri roșii și i-a făcut clătite.

Momentan, Ramona Olaru nu a dezvăluit identitatea presupusului ei iubit și nici nu a făcut declarații despre relația lor.

Ramona Olaru, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă

De-a lungul timpului, Ramona Olaru a trăit povești de dragoste intens mediatizate. După divorțul din 2019 de Bogdan, a avut relații cu nume cunoscute, precum Cuza de la „Noaptea Târziu” sau Cătălin Cazacu, cu care s-a logodit și avea planuri serioase de viitor. Deși este o femeie independentă și are o carieră solidă în televiziune, Ramona Olaru mărturisește că nu mai vrea să repete greșelile trecutului.

Invitată recent în podcastul lui Jorge, Ramona Olaru a făcut o serie de mărturisiri sincere și dureroase despre viața ei amoroasă.

„Nu simt că m-a iubit vreodată cu adevărat vreun bărbat. Asta îmi dau seama acum… Când eram în relaţii simţeam nevoia de a sta acolo, credeam că e normal, dar erau doar nişte chestii toxice. Nişte traume, voiam să simt anumite lucruri. Dar nimeni nu m-a cunoscut cu adevărat… Nu m-a văzut niciun bărbat aşa cum sunt într-adevăr. Am mai avut momente mai intense cu unii, anumite sentimente, dar nimic pe termen lung. Au fost doar apropieri, doar chimie de moment. Deci nu m-am simţit apreciată şi iubită la adevărata mea valoare. Am atât de multă iubire de dat, încât îmi deschid inima să mi-o vadă, să i-o dau. Sunt capabilă de ceva ce nu mai există. Sunt extraordinar de plină de iubire, de lucruri bune de oferit”, a povestit Ramona Olaru.

Ramona Olaru a vorbit și despre tipul de bărbat pe care și l-ar dori alături, recunoscând că vrea un partener puternic, care să o facă să se simtă protejată.

„Prefer un bărbat periculos, nu un băiat bun. Am mai avut băieţi buni şi au fost mai mult prinţese lângă mine. Vreau să cred că poate să mă protejeze, vreau să mă simt femeie, vreau să mă simt protejată, să fiu finuţă. Dacă trebuie să am lângă mine un bărbat, vreau să aibă el puterea, eu am fost destul timp puternică, nu mai vreau. El poate să fie râvnit, dar important e ce râvneşte el. Şi eu sunt râvnita, dar dacă sunt într-o relaţie nu mă mai uit la nimeni”, a mai declarat Ramona.

Citește și:

Diana Dumitrescu se retrage din actorie și televiziune. De ce a luat această decizie radicală: „Îmi pare rău că nu am făcut pașii aceștia mult mai devreme și că…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro