Ramona Bădescu, confesiuni emoționante despre fiul ei, Ignazio, și creșterea lui: „M-am dedicat în totalitate rolului de mamă”

Ramona Bădescu și Fabio Cali, care este un om de afaceri de origine italiană, sunt împreună din anul 2017. Artista și partenerul ei de viață sunt părinții unui băiețel, pe care au ales să îl cheme Ignazio.

De mai bine de 30 de ani, Ramona Bădescu și-a clădit o viață în Italia, însă nu a uitat niciodată de România, revenind de fiecare dată cu bucurie în țară. Când vine vorba de viața ei personală, vedeta a încercat de-a lungul timpului să păstreze discreția. Însă, atunci când are ocazia, vorbește cu multă emoție despre fiul ei.

Acum câteva luni, Ramona Bădescu a intrat în lumea afacerilor, fiind acum și antreprenoare. Artista a vorbit despre afacerea ei din București, de care este foarte mândră și care are legătură cu un produs tradițional italian popular.

„După 34 de ani de trăit în Italia, unde am încercat de fiecare dată să vorbesc despre bucătăria românească, acum îmi doresc să introduc și în România nu doar un produs în sine, ci un concept adevărat italienesc numit pinsa. Pinsa are 2000 de ani vechime ca produs, căci romanii puneau acest aluat în cuptoarele lor pentru a vedea gradul de încălzire al acestora și pentru a face pâine. În zilele noastre, pinsa s-a reîntors în Italia în mare forță, datorită calității ei nutriționale, dar și a compoziției speciale a aluatului. Eu am un slogan: pinsa nu e pizza, iar pizza nu e pinsa!”, a spus Ramona Bădescu în cadrul unui interviu pentru Click!

Pe data de 17 septembrie 2024, fiul Ramonei Bădescu, Ignazio, a împlinit 5 ani. Tot în ziua aceea, artista a decis să își lanseze afacerea, despre care a menționat faptul că este un cadou pentru băiețelul ei, de care speră să se bucure atunci când va ajunge mai mare.

„Copilul meu crește văzând cu ochii. Pe 17 septembrie, Ignazio împlinește 5 anișori și tocmai de aceea am decis să lansez în această zi și pinseria. Este cadoul meu pentru el! Mai mult, și asociata mea, Cristina, aniversează 25 de ani de căsnicie tot pe 17 septembrie. Suntem două femei antreprenor ambițioase, care ne-am unit forțele. Iar, băiatului meu chiar îi place pinsa! (…) La 50 de ani, Dumnezeu mi-a făcut cadou acest miracol: Ignazio! El este iubirea vieții mele! Patru ani de zile i-am oferit exclusivitate. I-am cântat, i-am povestit, i-am gătit, m-am dedicat în totalitate rolului de mamă, care este un rol foarte dificil”, a mai spus Ramona Bădescu pentru sursa amintită anterior.

Ramona Bădescu, detalii despre începutul carierei în Italia

Ramona Bădescu, care s-a născut la Craiova în 1968, a lucrat ca model, cântăreață, actriță și a încercat să între în viața politică din Italia. A fost consilieră pentru integrarea comunității de români în Roma.

Acum ceva timp, Ramona Bădescu a oferit o serie de detalii neștiute până acum despre începutul carierei sale artistice de succes.

„De 34 de ani sunt în Roma. Am avut ocazia, cu Agenția Română de Impresariat Artistic s-a creat un spectacol pentru a merge în străinătate și a prezenta tradițiile și valorile din România. Am rămas acolo, nu știam pe nimeni. Mi-am construit viața pas după pas, pe baza învățăturii tatălui meu, să spun „Da” a treia oară. Acest spectacol a fost primul meu job, cântam, prezentam. Nu știam limba, dar am învățat-o repede, într-o lună. Prima dată în televiziunea din Italia am intrat la Sulmona, o televiziune foarte mică, într-un oraș foarte mic, unde prezentam știrile, un spectacol, făceam totul. Eram vedeta televiziunii.

Am luat un agent important la Roma care m-a dus la o emisiune foarte văzută, în fiecare seară. Acolo am debutat și el m-a considerat foarte frumoasă româncă și am continuat să apar de multe ori, în fiecare seară. Erau mulți artiști pe care îi punea împreună. Mi-a plăcut foarte mult de Sophia Loren, de Claudia Cardinale. Pentru mine, ele au reprezentat modelul meu în viață, de actorie, de a mă comporta”, a spus Ramona Bădescu în emisiunea „Super Neatza cu Răzvan și Dani.”

