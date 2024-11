Cum face față Alexia Eram comentariilor negative de pe social media: „Nu dau curs lucrurilor respective”

Alexia Eram este una dintre cele mai apreciate și cunoscute creatoare de conținut din România. Tânăra a reușit să câștige simpatia publicului de acasă și după ce a participat alături de fratele ei, Aris, în competiția America Express de la Antena 1.

Pe rețelele de socializare, Alexia Eram are tot felul de colaborări cu diverse brand-uri. Pe lângă activitatea ei din mediul online, creatoarea de conținut mai lucrează și la revista mamei sale, Andreea Esca.

Recent, Alexia Eram a vorbit despre felul în care se raportează la comentariile negative primite pe social media.

Alexia Eram a învățat de-a lungul timpului cum anume să gestioneze și partea mai puțin plăcută care vine la pachet cu notorietatea.

„Toată lumea e deranjată într-o măsură sau alta de anumite titluri, dar ăsta e job-ul meu, ăsta e domeniul unde activez și tot timpul se vor spune chestii bune și mai puțin bune despre mine în general și despre persoanele publice. Într-o oarecare măsură te afectează, că nu are cum să nu te afecteze atunci când cineva spune ceva rău despre tine, dar e important cum gestionezi acest lucru.”

Alexia Eram a mai spus că a ales să nu răspundă comentariilor răutăcioase și că pe unele a ajuns să le șteargă.

„Tu știi cine ești ca persoană, atâta timp cât știi cine ești și ce faci, nu te interesează părerea altora. Te interesează când e să faci ceva constructiv, dar dacă e un hate gratuit, nu ai de ce să pui la suflet. Nu am răspuns niciodată hate-ului, nu dau curs lucrurilor respective, dar da, mai dau delete la câteva comentarii, dar nu-i ceva să zic…” , a mai spus Alexia Eram.

În emisiunea „Drive in with Andrei Niculae”, Alexia Eram a dezvăluit ce salariu încasează la revista mamei sale. Inițial, se ocupa de o pagină de shopping în cadrul revistei, însă acum s-a axat mai mult pe crearea de conținut și marketing. Publicația la care activează este distribuită gratuit în diverse locații precum cafenele, restaurante, saloane de înfrumusețare, clinici, săli de sport și altele.

„Salariul meu este de 2.500 de euro pe lună. Acum măcar știm salariul fiicei Andreei Esca. Nici eu nu știu salariul mamei. (…) Eu am început să lucrez cu A List acum 2-3 ani. Făceam o pagină de shopping în revistă, apoi făceam din ce în ce mai multe proiecte pe partea de content creator și mai făceam o dată la câteva luni o pagină. Momentan, acum nu mai fac nicio pagină la A List, dar tot timpul îi ajut pe partea de marketing, cu idei, pentru că eu tot timpul sunt la birou acolo. Eu lucrez de acolo, pentru că am toate actele acolo ș.a.m.d., poze, studio. Atunci lucrez cu ei pe partea asta de PR, marketing. Mi-a plăcut foarte mult și când am lucrat pe paginile de shopping. Poate în viitor o să îmi fac și eu o pagină despre ceva în revistele fizice. Îmi place foarte mult, dar job-ul meu principal este cel de content creator”, a mărturisit Alexia Eram.