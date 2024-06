Radu Ștefan Bănică, mărturisiri despre Andreea Marin. Cum se înțelege artistul cu fosta soție a tatălui său

Radu Ștefan Bănică a participat cu mai multe ocazii la evenimentele organizate de Andreea Marin. Chiar dacă tatăl lui, Ștefan Banică, și fosta prezentatoare TV au divorțat, tânărul a continuat să fie apropiat cu Andreea Marin.

Radu Ștefan Bănică a vorbit despre relația lui cu Andreea Marin. Tânărul a avut cuvinte de laudă la adresa vedetei TV.

„Foarte bine. Este un om extraordinar. Da, am fost la gală și o să merg ori de câte ori am posibilitatea”, a spus Radu Ștefan Bănică pentru viva.ro .

În ceea ce privește o posibilă colaborare muzicală cu sora lui, Violeta, Radu Ștefan Bănică a precizat că nu crede că acest lucru va fi posibil.

Radu Ștefan Bănică are o relație frumoasă cu Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică. Actorul a avut mereu numai cuvinte de laudă la adresa surorii sale. Despre relația pe care o are cu sora lui, Violeta, Radu Ștefan Bănică a spus:

În ceea ce privește relația cu mama Violetei, Radu Ștefan Bănică a precizat că Andreea Marin s-a purtat tot timpul exemplar cu el.

„O știu de mic, de când s-a cuplat cu tata. Am o relație foarte frumoasă, este mama surorii mele, am un respect pentru ea, se poartă extraordinar cu mine și este o relație foarte frumoasă” , a completat Radu Ștefan Bănică pentru sursa citată anterior.

De multe ori, Radu Ștefan Bănică și sora sa, Violeta, au fost prezenți împreună la evenimente mondene, au apărut chiar și pe scenă împreună și au acordat interviuri. În afara luminilor camerelor de filmat, se înțeleg de minune, comunică mereu, iar el își permite chiar să îi ofere sfaturi de viață surorii sale mai mici.

Violeta, fiica Andreei Marin, a vorbit recent despre relația cu fratele ei, Radu Ștefan Bănică. Tânărul i-a oferit cu mai multe ocazii diverse sfaturi importante surorii sale, de care aceasta ține cont și în ziua de astăzi. Violeta a dezvăluit că în urmă cu mai mulți ani au făcut împreună un plan, pe care speră să îl pună în practică într-o zi.

„Dacă aș pleca în străinătate la studii nu aș putea fi însoțită, dar visul este să își țină Ștef promisiunea, că ne vom muta împreună. La 9 ani am făcut acest plan, să mergem în New York împreună, să ne mutăm acolo. Nu știu dacă se va ține de promisiune, dar vedem! Fratele meu tot timpul a fost unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, mai ales pentru că nu mă minte. Nu suport minciuna și tot timpul mi-a zis să fiu la locul meu, dar să fiu eu. Tot timpul am învățat să fiu naturală. El mi-a zis să stau mereu dreaptă, să nu stau cocoșată și mereu mă gândesc la el”, a declarat Violeta Bănică pentru Playtech Știri.