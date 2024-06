Mărturisirea făcută de Larisa Iordache după ce s-a căsătorit civil: „Asta va fi împlinirea sufletească”

La începutul anului 2024, Larisa Iordache a fost cerută în căsătorie de către partenerul ei, Cristian Chiriță, un jucător de tenis de masă, alături de care formează un cuplu de ceva timp. Cristian Chiriță este multiplu campion național la tenis de masă la toate categoriile de vârstă, inclusiv la dublu la nivel de juniori, tineret și seniori, fiind și câștigătorul Top 12 Juniori, iar în prezent evoluează la CSM Constanța.

Larisa Iordache a fost cerută în căsătorie pe 1 ianuarie 2024, într-un cadru superb. Cristian Chiriță a planificat totul și a pus la punct detaliile pentru ca momentul să iasă așa cum își dorește. Pe 8 iunie 2024, cei doi s-au căsătorit civil în fața familiei și prietenilor apropiați. Vremea nefavorabilă nu i-a descurajat să se bucure de o plimbare cu barca, să participe la dansul tradițional al șervetelor și să se distreze alături de cei dragi, cu un meniu rafinat și decorațiuni în alb-verde, conform dorințelor lor. La petrecere au participat mai multe nume cunoscute din sportul românesc, precum foștii săi antrenori Mariana Bitang și Octavian Bellu, alături de fostele sale colege de echipă, gimnaste de renume precum Andreea Răducan, Monica Roșu și Cătălina Ponor.

La câteva zile de când s-a căsătorit civil cu Cristian Chiriță, Larisa Iordache a vorbit despre planurile ei de viitor. Fosta gimnastă a făcut mărturisiri despre intenția de a-și întemeia o familie.

Larisa Iordache a mai vorbit despre cât de importantă este pentru ea căsătoria, dar și despre gesturile frumoase pe care le face partenerul ei.

Larisa Iordache este destul de discretă cu viața ei personală, însă acum ceva timp a surprins cu declarațiile pe care le-a făcut despre partenerul ei, Cristian Chiriță. Fosta gimnastă a vorbit despre începutul relației lor și a dezvăluit cum s-au cunoscut, de fapt, cei doi.

„El a făcut primul pas, el mi-a scris. Eu nu prea stau foarte mult la discuții cu anumite persoane dacă nu simt un vibe și nu simt că rezonăm din punct de vedere fizic, psihic și emoțional. Și atracția contează foarte mult! Atunci, vorbind cu el, fiind și sportiv, suntem pe aceeași lungime de undă! Am avut foarte multe lucruri de vorbit! Am început să vorbim ca niște prieteni, fără nicio altă intenție, nici din partea lui, nici din a mea, cu toate că din partea lui exista o plăcere, adică îi plăcea de mine! Mie îmi place să cunosc omul întâi. Ulterior, începusem să vorbim pe Instagram cu video-uri și tot felul de lucruri, ca să ne împrietenim mai mult. Atunci, am mers să iau niște croissante și mi-a zis: „Poate îmi iei și mie unul!”.

Inițial, nu am vrut, dar s-a făcut să îi iau un croissant. Ne-am văzut să i-l dau. Deci, amândoi am făcut câte un pas! Oricum, de atunci am luat-o foarte ușor, am început să discutăm, să ieșim ca prieteni. Mi-a plăcut foarte mult deschiderea lui, când mi-a spus: „Eu nu vreau să te presez cu absolut nimic și indiferent că suntem prieteni sau o să fie ceva între noi, îmi face plăcere să fiu alături de tine!”. Mi-a plăcut foarte mult această libertate pe care mi-a oferit-o. Fără presiune! Asta îmi doream! Să am pe cineva lângă mine și să ne oferim reciproc această libertate pentru că fiecare avem lucrurile noastre pe care trebuie să le rezolvăm atât în relație, cât și separat!”, a spus Larisa Iordache pentru Ego.ro.