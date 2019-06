Prințul Harry are o cerință specială ce trebuie respectată în fiecare hotel în care stă

Atunci când călătorești mult, este ușor de înțeles faptul că îți dorești ca fiecare ședere a ta într-un hotel să fie cât mai confortabilă. Și, uneori, îți permiți și să ai anumite cerințe speciale pentru hotelurile în care te cazezi. Dacă mai punem la socoteală și faptul că faci parte dintr-o familie regală, cerințele speciale pot fi ceva mai mult decât a solicita o cameră cât mai departe de lift sau cu vedere la ocean.

De exemplu, atunci când călătorește, Prințul Harry solicită hotelurilor în care se cazează să reducă la minim folosirea inutilă a produselor din plastic. Dezvăluirea despre acest obicei al Prințului Harry a fost făcută de bunul lui prieten, jucătorul argentinian de polo Nacho Figueras.

„Harry a fost aici și am stat la un hotel unde am petrecut noaptea înainte de jocul de polo”, a explicat Nacho într-un interviu acordat CBS. „El a vorbit cu o persoană și a fost supărat că ‘În dimineața aceasta am primit cafeaua și am văzut că folosiți ceva de plastic pentru a amesteca. Apoi, am trimis cămașa la călcat și am primit-o într-o mare pungă de plastic’. Așa este el. Nu îmi place să vorbesc despre cum este el în privat, însă așa sunt ei. Fără plastic”.

Nu știm exact la cine se referea Nacho Figueras când a folosit termenul „ei”, însă ar putea fi o referire la soția Prințului Harry, Meghan Markle, sau chiar la întreaga familie regală.

