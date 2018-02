Prințesa Sofia a Suediei, competitoare în cea mai mare cursă feminină de ski din lume

Prince Carl Philip, Princess Sofia, Prince Alexander, Prince Gabriel and Sofia’s mum and dad today in Dalarna were princess Sofia took part in Tjejvasan (part of the Vasaloppet’s week), 30 kilometers ski-race only for women. #princealexander #princegabriel #princecarlphilip #princesssofia #swedenroyalty #swedenroyal #swedenroyals #swedishroyalfamily #swedishroyals #royalsweden #royaltysweden #royalfamilysweden #sverige #prinsgabriel #prinsalexander #prinscarlphilip #prinsessansofia #svenskakungahuset #svenskakungafamiljen #sverigekungafamiljen #sverigekungahus #sverigekungahuset #kungahuset #kungafamiljen #bernadottefamiljen

A post shared by @ europeroyal on Feb 24, 2018 at 11:42am PST