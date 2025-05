Oana Matache și Radu Siffredi participă la o nouă emisiune la Antena 1. Ce au dezvăluit cei doi: „Ne-am simțit ca doi copii, ne-am distrat foarte mult…”

Oana Matache și Radu Siffredi formează o echipă în noul sezon al emisiunii „Te cunosc de undeva” de la Antena 1. Cei doi nu sunt străini de lumea televiziunii, ei participând și la primul sezon al emisiunii Power Couple de la același post de televiziune.

Pe 2 iunie, de la ora 20.30, la Antena 1, Nea Mărin dă startul unui nou sezon „Poftiți pe la noi”, de data asta cu o nouă provocare: „Poftiți la întrecere”. Printre vedetele care se află pentru prima oară în acest show, se numără și cuplul format din Oana Matache și Radu Siffredi. Prima participare a venit la pachet și cu primul șoc, atunci când Radu a trebuit să taie două găini.

„Eu n-am mai făcut asta niciodată. Adică, am fost la porc, am fost la abator de animale, dar asta cu puiul n-am făcut-o niciodată. Și mi s-a părut așa… nu știu… am simțit că trebuie să beau niște păhărele, ca să zic așa. Și am cerut doamnei de la abator niște păhărele, pe care clar le-am băut pe toate. Așa mi-am făcut curaj să „distrug” cei doi pui. Noroc că păhărelele m-au ajutat să nu îmi mai aduc aminte bine ce s-a întâmplat, deși sunt bucuros că există această filmare cu mine, ca să le-o arăt nepoților peste ani, să le zic Vedeți, tataie a tăiat găina, voi luați totul de pe raft”, a povestit Radu.