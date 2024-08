Noi detalii despre divorțul cuplului Jennifer Lopez & Ben Affleck. Ce solicitări are cântăreața și ce scrie în cererea de divorț

Jennifer Lopez a depus cererea de divorț marți, pe 20 august — data care a coincis și cu cea de-a doua aniversare a nunții cu Ben Affleck. Potrivit DailyMail.com, Lopez, în vârstă de 55 de ani, a cerut în documentele oficiale să renunțe la numele de familie al actorului și să revină la numele ei inițial, Jennifer Lynn Lopez. De asemenea, ea a menționat că separarea a avut loc pe 26 aprilie 2024.

Mai multe surse apropiate fostului cuplu au dezvăluit că cei doi nu au semnat un acord prenupțial înainte de a se căsători în iulie 2022. În absența unui astfel de document, câștigurile individuale din ultimii doi ani vor fi considerate proprietate comună.

Conform DailyMail.com, Jennifer, care are o avere netă de 400 de milioane de dolari, a lansat patru filme de când s-a căsătorit cu Ben, inclusiv proiectul ei autofinanțat de 20 de milioane de dolari, „This Is Me… Now: A Love Story”. De asemenea, cântăreața a lansat în 2023 brand-ul de cocktailuri Delola și urma să pornească într-un turneu mondial, dar l-a anulat pentru a se „concentra asupra familiei”.

Affleck, care are o avere netă de 150 de milioane de dolari, a jucat în filmele „Air” (2023) și „Hypnotic” (2023). De asemenea, el a încheiat recent producția unei continuări a filmului „The Accountant” din 2016.

Pentru a complica și mai mult lucrurile, cei doi au lucrat împreună la pelicula „Unstoppable”, ce urmează să fie lansată. În timp ce Affleck a produs proiectul alături de Matt Damon, Lopez face parte din distribuția filmului.

Jennifer Lopez a declarat în documente că renunță la orice fel de sprijin financiar din partea actorului după pronunțarea divorțului și a cerut judecătorului să respingă orice cerere de drepturi financiare (pensie alimentară) din partea lui Affleck.

O sursă apropiată a declarat recent pentru publicația People că J.Lo „este foarte dezamăgită și tristă, dar Ben nu i-a dat niciun semn că vrea să continue mariajul. Nu a arătat niciun angajament și niciun interes de a face căsătoria să funcționeze. S-a ajuns în punctul în care trebuie doar să se gândească la ea însăși”.

În ziua în care ar fi împlinit doi ani de căsnicie, Lopez a depus actele de divorț. Potrivit presei internaționale, artista a depus actele pro per, ceea ce înseamnă că a mers personal și fără avocat la tribunal.

O sursă apropiată a declarat pentru publicație că semnificația datei nu i-a scăpat lui Jennifer.

„Ea a terminat cu așteptarea, iar data la care a făcut-o spune multe… [Cererea de divorț] îi oferă control asupra procesului… E bine că a făcut-o… A încercat foarte mult să facă lucrurile să funcționeze și este cu inima frântă”.

Primele zvonuri cu privire la problemele din căsătoria dintre Jennifer Lopez (55 de ani) și Ben Affleck (52 de ani) au apărut în luna mai a acestui an, după ce s-a aflat că merg la terapie de cuplu, iar Affleck nu a fost alături de soția sa la Met Gala. Niciunul nu a vorbit despre aceste zvonuri, deși au fost văzuți în mai multe dăți fără verighete și au petrecut aproape întreaga vară separați.

