Kanye West și Bianca Censori, apariție controversată la un fast-food din Los Angeles. Cum arată ținuta sumară purtată de Bianca

Kanye West și soția sa, Bianca Censori, au făcut o oprire neașteptată la un Kentucky Fried Chicken din Los Angeles, California. În timp ce se bucurau împreună de fast-food, rapperul în vârstă de 47 de ani și soția sa, în vârstă de 29 de ani, au întors capete în timp ce comandau la tejghea, ca un client obișnuit.

Când au intrat în popularul restaurant fast-food, toate privirile erau îndreptate către soția lui West, care a lăsat puțin loc imaginației într-un sutien gri rupt și lenjerie intimă din satin.

Bianca Censori and Kanye spotted in KFC😳 pic.twitter.com/9K6rZVQ9aL

Într-o fotografie, care pare să fi fost luată de pe camera de securitate a KFC, câștigătorul premiului Grammy putea fi văzut purtând un hanorac alb și pantaloni negri. La un moment dat, autorul hitului Heartless s-a uitat la meniu și s-a gândit ce vrea înainte de a comanda.

Breaking: Kanye West takes his scantily-clad wife Bianca Censori on a fast food run to KFC https://t.co/tHER41Czys #Bianca #BiancaCensori #California pic.twitter.com/myuGRcgmF0