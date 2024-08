Bianca Censori, soția lui Kanye West, și sora sa, Angelina, imagini îndrăznețe la petrecerea rapperului

Bianca Censori a fost însoțită de sora ei, Angelina, în timp ce au pozat în ținute provocatoare pe rețelele de socializare luni.

Bianca Censori, imagini inedite alături de sora ei Angelina

Modelul în vârstă de 29 de ani a purtat una dintre ținutele sexy cu care a devenit cunoscută în aparițiile sale publice. Cu o zi înainte, ea a fost surprinsă într-un videoclip dansând cu o femeie la petrecerea de ascultare a noului album al lui West, Vultures 2, în Los Angeles.

Designerul și-a prins părul negru într-un coc și și-a pus în evidență posteriorul ferm într-o poză solo.

Sora ei mai mică, Angelina, i-a urmat exemplul, purtând un top bej strâns pe corp, cu guler înalt, asortat cu o pereche de pantaloni foarte scurți Miu Miu în nuanțe de bej și taupe și cizme negre până la genunchi. Părul ei lung și negru era stilizat în bucle lejere, iar machiajul ei avea un aspect natural, cu un ruj roșu discret.

Angelina a postat imaginile pe rețelele de socializare folosind doar un emoji cu o pasăre galbenă și un emoji cu inimă albă drept explicație, după ce a participat la petrecerea de ascultare a noului album al lui West, Vultures 2, în weekend.

Petrecerea a prezentat câteva piese noi, inclusiv Cash Cow, cu Skepta, conform Hype Beast. Alte melodii includ TAKE OFF YOUR DRESS, BELIEVER și DRUNK, cu Kodak Black și Peso Pluma.

O altă piesă îl are ca invitat pe fostul cumnat al lui Kanye, Travis Scott, în melodia CAN U BE. Albumul, care a fost lansat pe 2 august, este al doilea dintr-o serie de trei și a primit recenzii mixte.

Mosi Reeves de la Rolling Stone a declarat: „Vultures 2 se simte ca o a doua porție dintr-o masă memorabil de dezgustătoare.”

În timp ce își acordau un moment pentru ele, surorile au pozat cu prietena lor, Serafina V, într-o altă fotografie provocatoare postată pe rețelele de socializare. Prietena lor părea relaxată, afișându-și tatuajele într-un top negru și o pereche de jeans largi. Angelina și-a pus mâna pe posteriorul Serafinei pentru a adăuga un pic de îndrăzneală imaginii.

Fotografiile au primit reacția pe care surorile păreau să o aștepte. Comentariile au fost cât se poate de apreciative pentru cele două.

Mama lor, Alexandra, a adăugat propria opinie, numindu-și fiicele „fetele mele frumoase ❤️❤️❤️”

La petrecerea de ascultare, Bianca a fost văzută oferindu-i un spectacol soțului ei, dansând sugestiv cu o altă femeie, în timp ce rapperul era DJ.

Aprițiile controversate ale cuplului au creat indignare

Multe dintre ținutele ei adesea transparente și unele comportamente extravagante i-au adus cuplului probleme. O excursie prelungită în Italia în 2023 a provocat apeluri pentru arestarea lor pentru „expunere indecentă”, mai ales după o plimbare controversată cu taxiul în Veneția, în care se crede că cei doi ar fi avut contact intim.

Temerile pentru bunăstarea Biancăi Censori au fost alimentate recent după ce fostul șef de personal al lui Kanye a făcut o serie de acuzații împotriva rapperului într-o declarație explozivă depusă la Consiliul Dentar din California, în care a susținut că muzicianul este dependent de oxid de azot – sau „gazul râsului' – fiind alimentat cu neurotoxina de către dentistul său, Thomas P. Connelly.

Rapperul a negat vehement acuzația, dar „prietenii se tem că Bianca bea pentru a face față faptului că este blocată în lumea lui întunecată și nu vede nicio cale de ieșire”, a spus un insider pentru Daily Mail în exclusivitate. „Nu a fost niciodată așa înainte. Este profund îngrijorător. Este clar pentru toți cei care o cunosc pe Bianca că acum este într-o situație peste măsură.”

