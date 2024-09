MTV Video Music Awards 2024: vedete pe covorul roșu, câștigătorii și ținute mai mult sau mai puțin inspirate

La MTV Video Music Awards 2024 am avut de toate: ținute remarcabile pe covorul roșu, apariții nereușite și recitaluri care vor intra în istorie.

Evenimentul de anul acesta, desfășurat pe UBS Arena din New York, a fost unul special, marcând a 40-a aniversare a VMAs, astfel că și vedetele muzicii și nu numai au fost prezente într-un număr impresionant.

În ceea ce privește ținutele purtate de vedete pe covorul roșu, fanii se așteptau la look-uri îndrăznețe, sexy și extravagante. Și au avut parte din plin de așa ceva, așa cum poți vedea și tu în galeria de mai sus. Rochiile albe dramatice au părut o alegere perfectă, așa cum au demonstrat Katy Perry, Anitta, Sabrina Carpenter, în timp ce Taylor Swift a optat pentru un look cu influențe punk, iar Chappell Roan a atras toate privirile cu un look Renaissance-inspired (completat chiar și cu o sabie).

Au existat și ținute mai puțin inspirate, alese probabil din dorința de a epata pe covorul roșu. Aici se încadrează cu brio Addison Rae, Lil Nas X, Thalia sau Tate McRae.

Printre artiștii care au urcat pe scenă la MTV Video Music Awards 2024 pentru a susține recitaluri se numără LL Cool J, Camila Cabello, Megan Thee Stallion, Halsey, Benson Boone, Anitta, Sabrina Carpenter, Shawn Mendes și Eminem.

Taylor Swift, Sabrina Carpenter și Chappell Roan se numără printre marii câștigători ai serii, de altfel Taylor Swift conducea cu 12 nominalizări. Ea a obținut șapte premii, pierzându-l pe cel pentru piesa anului în fața Sabrinei Carpenter.

Katy Perry a primit MICHAEL JACKSON VIDEO VANGUARD AWARD pentru contribuția adusă muzicii, iar artista a fost prezentă la eveniment alături de Orlando Bloom și a susținut un recital incendiar. De altfel, premiul i-a fost înmânat chiar de partenerul ei de viață, actorul dezvăluind cu această ocazie și numele adevărat al lui Katy Perry.

„V-ați îndrăgostit de ea cu numele de Katy Perry. Eu m-am îndrăgostit de ea cu numele de Katheryn Hudson. Voi o știți ca un superstar care aduce dragoste, lumină și are un unic sens al umorului în fiecare piesă pe care o scrie și în fiecare videoclip pe care îl creează. Eu o știu ca mamă, ca o parteneră care aduce dragoste și bucurie familiei noastre”, a declarat Orlando Bloom.

Câștigătorii MTV Video Music Awards 2024

Video of the Year: Taylor Swift ft. Post Malone – „Fortnight”

Artist of the Year: Taylor Swift

Song of the Year: Sabrina Carpenter – „Espresso”

Best New Artist: Chappell Roan

MTV Push Performance of the Year: Le Sserafim – „Easy”

Best Collaboration: Taylor Swift ft. Post Malone – „Fortnight”

Best Pop: Taylor Swift

Best Hip-Hop: Eminem – „Houdini”

Best R&B: SZA – „Snooze”

Best Alternative: Benson Boone – „Beautiful Things”

Best Rock: Lenny Kravitz – „Human”

Best Latin: Anitta – „Mil Veces”

Best Afrobeats: Tyla – „Water”

Best K-Pop: LISA – „Rockstar”

Video for Good: Billie Eilish – „What Was I Made For (de pe coloana sonoră a filmului „Barbie”)”

Best Direction: Taylor Swift ft. Post Malone – „Fortnight”

Best Cinematography: Ariana Grande – „We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”

Best Editing: Taylor Swift ft. Post Malone – „Fortnight”

Best Choreography: Dua Lipa – „Houdini”

Best Visual Effects: Eminem – „Houdini”

Best Art Direction: Megan Thee Stallion – „Boa”

VMAs Most Iconic Performance: Katy Perry – „Roar” (2013)

Best Trending Video: Megan Thee Stallion feat. Yuki Chiba – „Mamushi”

Best Group: SEVENTEEN

Song of Summer: Taylor Swift feat. Post Malone – „Fortnight”

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro