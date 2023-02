Motivul pentru care Madonna a fost criticată dur pe rețelele sociale

Se pare că orice apariție a Madonnei reușește să stârnească un val de controverse în mediul online. Artista a participat recent la Premiile Grammy, unde și-a surprins fanii cu un nou look, ce a fost intens dezbătut pe rețelele sociale. Mulți internauți au criticat-o dur pe artista în vârstă de 64 de ani, afirmând că aceasta a abuzat de operațiile estetice, schimbându-și dramatic înfățișarea.

Luni, Madonna a postat pe contul său de Instagram un scurt clip video filmat în ziua Premiilor Grammy, în care apare, din nou, într-o ipostază inedită. Îmbrăcată în aceeași ținută pe care a purtat-o la marele eveniment, artista se îndreapta către camera de filmat cu un bici în mână, în timp ce pe fundal se auzea melodia Baddest of Them All.

„Iar câștigătorul este…”, a scris Madonna în descrierea clipului video.

Însă nu accesoriul bizar sau ținuta extravaganță au fost cele care au atras atenția publicului, ci noua înfățișare a artistei.

„Eu încercând să ignor faptul că Madonna are o față complet nouă. #GRAMMYs”, a scris un fan pe Twitter, potrivit PageSix. „A fost nominalizată Madonna pentru Cea mai bună față nouă la Premiile Grammy din acest an?”, a glumit un alt internaut.

Însă aceasta nu este singura apariție excentrică a artistei din ultima perioadă. Recent, Madonna și-a surprins fanii cu imagini controversate pentru a-și promova cel mai nou proiect muzical: The Celebration Tour. Mult așteptata serie de concerte va sărbători cele patru decenii de activitate în industria muzicală și va cuprinde piese din fiecare epocă.

În videoclipul de promovare a noului turneu, cunoscuți Dj și artiști sunt surprinși în ipostaze controversate. Cu toate acestea, imaginile care au atras cel mai mult atenția sunt cele în care actorul Jack Black o ține pe Madonna aplecată, cu capul pe spate, în timp ce Lil Wayne îi acoperă sânii cu bandă neagră. Între timp, vedeta pop în vârstă de 64 de ani zâmbește larg.

De asemenea, în toamna anului trecut, cântăreața a distribuit pe Instagram un videoclip în care lingea apă dintr-un bol pentru câini și poza provocator cu diverse obiecte.

„Devine din ce în ce mai jenant. Nu mai este ușor să fiu fanul tău.”, a fost reactia unui internaut. „Este atât de trist să te văd cum distrugi stilul iconic al Madonnei! Îmi pare rău, sunt fanul tău de când eram copil… și nu pot accepta acest gunoi de stil… fără clasă… fără eleganță pe care ți l-ai creat!”, a comentat o altă persoană.

Foto: Instagram, profimedia

