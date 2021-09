Motivul pentru care Liviu Teodorescu nu mai poartă verighetă la doar 2 luni de la nuntă

Liviu Teodorescu s-a căsătorit religios pe 24 iulie, cu partenera lui, Iulia, alături de care formează un cuplu de mai bine de 10 ani. La începutul lunii iulie, cei doi s-au căsătorit civil.

Invitat în cadrul unei emisiuni TV, Liviu Teodorescu și-a pus fanii pe jar după ce a fost observat faptul că artistul nu mai poartă verighetă.

Cântărețul a oferit imediat o explicație a faptului că importanta bijuterie lipsește de pe degetul său. „După ce am ieșit din biserică am scos-o și am pus-o într-un ghiozdan, am uitat-o până acum o săptămână când Iulia a găsit-o în ghiozdan. Am degetul prea subțire, pică”, a spus el.

Cu ocazia nunții cei doi au făcut și o ședință foto și putem vedea că soția lui Liviu Teodorescu a purtat o rochie albă tip prințesă, în timp ce artistul a optat pentru un costum alb.

Ulterior, artistul a postat câteva imagini din ședința foto organizată cu ocazia nunții, făcându-i și o frumoasă declarație de dragoste celei care acum este soția lui: „Sâmbătă a fost cea mai frumoasă zi din viața mea. Și ziua care pe @iulialu a făcut-o cea mai fericită femeie. A mers totul atât de frumos, de firesc, a curs ca apa unui râu. Suntem fericiți”.

Cei doi au plecat ulterior și în „săptămâna de miere”, însă au făcut o alegere mai neobișnuită. Nu au optat pentru destinații exotice sau vacanțe impresionante, precum multe alte vedete, ci au rămas pe plaiuri mioritice și au petrecut câteva zile de vis la unul dintre cele mai cunoscute hoteluri din Suceava, unde au fost cazați într-un apartament de lux.

Liviu Teodorescu și Iulia Iacob sunt împreună din liceu, iar anul trecut au împlinit 10 ani de relație. În ciuda faptului că artistul este obișnuit să se afle în lumina reflectoarelor, partenera sa este mult mai discretă.

În 2018, într-un interviu pentru revista Viva!, cei doi au dezvăluit cum a început povestea lor de dragoste. „A început în liceu, când am decis să îi spun că simt ceva pentru ea. S-a lăsat super greu, mi-a dat bătăi de cap și m-a făcut să sufăr, dar după am devenit superstar și a fost simplu”, spunea Liviu atunci.

„Totul a început cu conștientizarea faptului că el voia să-mi fie mai mult decât un simplu prieten. E băiat deștept, s-a prins că am un spirit al proprietății foarte dezvoltat și m-a șantajat emoțional. Mi-a spus că, dacă nu îi înțeleg sentimentele, nu mai putem fi nici măcar prieteni. Eu i le înțelegeam, dar nu i le împărtășeam. Cu greu am acceptat să fim împreună”, a continuat Iulia pentru sursa citată anterior.

