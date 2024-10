Motivul pentru care Alina Pușcaș a dispărut o perioadă de pe rețelele de socializare. Ce intervenție și-a făcut actrița: „Ochiul este mai umflat”

Alina Pușcaș este printre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din showbiz-ul autohton. Recent, ea a ales să facă o intervenție estetică cu laser CO2, cunoscută pentru capacitatea sa de a îmbunătăți aspectul pielii, reducând ridurile, cicatricile și alte semne de îmbătrânire. Aflată în perioada de recuperare, actrița a dezvăluit că a fost nevoită să ia o pauză de la aparițiile în social media.

Actrița este cunoscută pentru faptul că duce un stil de viață echilibrat și este atentă la aspectul său fizic. Astfel, vedeta a apelat recent la o intervenție cu laser, pentru îmbunătățirea aspectului pielii. În cazul Alinei, perioada de recuperare a inclus roșeață intensă și umflături în special în zona ochilor, semne normale după acest tip de intervenție.

Astfel, ea a menționat pe rețelele de socializare că acesta a fost motivul pentru care a dispărut în ultima vreme din mediul online.

„Dragii mei urmăritori îngrijorați, nu, nu am pățit nimic. Sunt OK. Am dispărut puțin din mediul online pentru că ieri la prânz mi-am făcut o procedură care se numește Frax, combinat cu laser CO2, deci practic un laser pentru toată fața și am accentuat cumva pe zona conturului ochilor. În momentul ăsta folosesc un filtru ceva mai puternic în așa fel încât să nu se vadă totuși cât de roșie sunt și umflată pe alocuri. Dacă sunteți un pic mai atenți, o să vedeți că ochiul acesta este un pic mai umflățel și tocmai de asta mi-am micșorat raza vizuală. Nu vreau să vă arăt chiar așa cât de tare a afectat suprafața pielii, tocmai de asta am folosit acest filtru. Dar, sunt bine. Pentru femeile care sunt interesate de așa ceva, practic e un laser care ajută enorm la partea de textură a pielii, tonus, riduri fine, cicatrici… Cam tot”, a spus Alina Pușcaș pe Instagram.

Ulterior, vedeta a arătat și o imagine cu suprafața de piele afectată din jurul ochilor. Alina a ținut și o evidență a modului în care evoluează roșeața și inflamația, susținând că după 2-3 zile de la intervenție se va vedea zona lezată cel mai intens.

Alina Pușcaș este adepta sportului și obișnuiește să facă des exerciții fizice. Recent, prezentatoarea TV a dezvăluit cum a reușit să slăbească câteva kilograme într-un timp destul de scurt.

„Prima dată, în 2020, am slăbit în nouă zile aproape șase kilograme. Eu atunci nu făceam sport, în perioada respectivă nu, din contră. Am lucrat masă musculară și eram ceva de genul „Stai puțin, de ce atunci am slăbit mai repede?’ Avea legătură cu faptul că eu cât am ținut dieta asta am făcut și sport și atunci musculatura o simțeam că era mai grea și atunci pe cântar am slăbit patru kilograme în această nouă zile. Gustările îmi întrețin pofta (…) Eu, practic de 15-16 ani, fac fasting fără să îmi dau seama, pentru că eu de fiecare dată săream peste micul dejun, mai puțin în vacanțe, dar micul dejun nu mi-l lua, și atunci începeam cu prânzul și făceam fasting fără să știi”, a spus Alina Pușcaș la Star Matinal, citată de spynews.ro.