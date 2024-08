Alina Pușcaș, siluetă de invidiat la 38 de ani. Cum arată prezentatoarea în costum de baie

Alina Pușcaș se bucură din plin de o vacanță binemeritată. Vedeta a postat imagini inedite din Capri, unde se bucură de timpul petrecut cu partenerul ei sub soarele arzător. Prezentatoarea TV și-a evidențiat și silueta de invidiat într-un costum de baie din două piese.

Prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva” a postat recent câteva fotografii în care apare în costum de baie. Cu un abdomen tonifiat, vedeta a stârnit admirație pe rețelele de socializare. Alina Pușcaș a postat câteva imagini de pe o barcă de lux, unde apare în brațele soțului ei.

Prietenii online au reacționat rapid, apreciind fotografiile cu like-uri și comentarii. Alina Pușcaș a primit numeroase complimente, atât din partea urmăritorilor săi, cât și de la colegii săi din lumea mondenă.

Alina Pușcaș a vorbit despre schimbările pe care le-a făcut în stilul ei de viață, dar și despre dieta pe care a urmat-o și care a ajutat-o să scadă în greutate.

Alina Pușcaș este adepta sportului și obișnuiește să facă des exerciții fizice. Recent, prezentatoarea TV a dezvăluit cum a reușit să slăbească câteva kilograme într-un timp destul de scurt.

„Prima dată, în 2020, am slăbit în nouă zile aproape șase kilograme. Eu atunci nu făceam sport, în perioada respectivă nu, din contră. Am lucrat masă musculară și eram ceva de genul „Stai puțin, de ce atunci am slăbit mai repede?' Avea legătură cu faptul că eu cât am ținut dieta asta am făcut și sport și atunci musculatura o simțeam că era mai grea și atunci pe cântar am slăbit patru kilograme în această nouă zile. Gustările îmi întrețin pofta (…) Eu, practic de 15-16 ani, fac fasting fără să îmi dau seama, pentru că eu de fiecare dată săream peste micul dejun, mai puțin în vacanțe, dar micul dejun nu mi-l lua, și atunci începeam cu prânzul și făceam fasting fără să știi”, a spus Alina Pușcaș la Star Matinal, citată de spynews.ro.