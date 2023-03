Mesajul transmis de Ana Morodan după ce a fost plasată sub control judiciar, fiind prinsă la volan sub influența alcoolului și a substanțelor interzise

Ana Morodan a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a fost prinsă la volan sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. De asemenea, pe numele său au fost întocmite trei dosare penale pentru pentru trei infracțiuni: conducere cu permisul suspendat, consum de substanțe stupefiante interzise și refuzul recoltării de probe biologice.

Ana Morodan a transmis în această dimineață un mesaj pe contul ei de socializare care a început cu un îndemn adresat atât fanilor și urmăritorilor ei.

Creatoarea de conținut și-a continuat mesajul recunoscând că a greșit și lansând un apel la compasiune.

„Pentru toți ceilalți, am greșit, îmi pare rău că v-am dezamăgit și sunt recunoscătoare că n-am făcut și mai mult rău. Am vrut doar să fiu o fată iubită și fericită. Acum mi-aș dori să fie posibilă o lume ca într-o poveste pe care am auzit-o odată. Într-o comunitate din Africa, când un om greșește, tot satul vine și îl îmbrățișează. Ei cred că toți suntem buni și avem nevoie mai mult ca oricând de înțelegere și dragoste umană, atunci când greșim. Fiind blânzi cu cel care a greșit, îl ajută să se reconecteze la natura lui adevărată, cea bună. Aveți grijă de mintea și sufletul vostru”, și-a încheiat Ana Morodan mesajul.

Ana Morodan a fost oprită în zona de Nord a Capitalei, marți după-amiază, în jurul orei 16.00. Cu toate acestea, ea ar fi fost reținută însă, a doua oară, spre seară când ar fi fost prinsă circulând cu permisul suspendat. Pe 29 martie 2023, ea s-a prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 unde a aflat că a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile.

„Rugămintea mea este să citiți declarația Poliției. Într-adevăr, am făcut o greșeală și am condus fără carnet, lucru pe care nu vreau să îl transmit și să influențez pe nimeni. Legat de droguri, eu nu am consumat și nu folosesc niciodată droguri. Am o rețetă de la medic”, a declarat Ana Morodan jurnaliștilor prezenți la Parchet.