Mesajul emoționant transmis de Răzvan Lucescu după moartea tatălui său, Mircea Lucescu: „Este un moment foarte greu, complicat, însă asta este viața”

Răzvan Lucescu a oferit o serie de declarații după moartea tatălui său, Mircea Lucescu, fostul antrenor al echipei naționale a României.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie la vârsta de 80 de ani. Fostul antrenor al echipei naționale a României s-a stins din viață după ce starea lui de sănătate s-a agravat în urma unui accident vascular cerebral. Acesta era internat la Spitalul Universitar de Urgență București din data de 29 martie, de când i s-a făcut rău chiar înaintea unui antrenament al echipei naționale.

Mircea Lucescu a fost înmormânat pe 10 aprilie la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare, acolo unde fostul antrenor al echipei naționale a României și-a cumpărat un loc de veci la intrarea principală, pe aleea centrală, în urmă cu mai bine de zece ani.

În 1967, când Mircea Lucescu avea 22 de ani, s-a căsătorit cu Neli, care avea atunci 23 de ani. La puțin timp după căsătorie, au devenit părinții unui băiat, pe nume Răzvan Lucescu, care este antrenor la clubul grec de fotbal PAOK Salonic.

Răzvan Lucescu a părăsit România în prima zi de Paști și la două zile după funeraliile tatălui său. Antrenorul celor de la PAOK a revenit de urgență în România după ce s-a agravat starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, astfel că a decis să se întoarcă după meciul campionatului Greciei. Aflat pe aeroportul Otopeni, cu puțin timp înainte de a pleca în Grecia, Răzvan Lucescu a vorbit cu emoție și ochii în lacrimi despre suferința din această perioadă, cauzată de pierderea tatălui său. Antrenorul a dorit să mulțumească tuturor persoanelor care și-au arătat sprijinul în ultimele zile.

„Vreau astăzi să mulțumesc din inimă absolut tuturor celor care au fost alături de tatăl meu la acest ultim drum, celor care s-au ocupat de organizarea înmormântării, tuturor celor care au avut un gând bun la adresa lui, dar absolut tuturor celor care undeva, departe sau aici, în București, au simțit să fie aproape de el. Din păcate, pentru mine este un moment foarte greu, complicat, însă asta este viața, trebuie să știm să trecem, nu sunt singurul, sunt atâția și atâția oameni care și-au pierdut părinții. Trebuie să înțelegem și să acceptăm, ne luptăm să trecem peste”, a transmis Răzvan Lucescu, pe aeroport, înainte de plecarea din România, conform gsp.ro.

De asemenea, Răzvan Lucescu a dorit să dea mai departe un sfat, conștientizând importanța lui în această perioadă foarte dificilă.

„Aș avea un singur sfat, dacă îmi pot permite acest lucru: tuturor fiilor și fiicelor care au părinți, să stea cât mai mult de vorbă cu ei, cât mai mult, cât mai mult! Și dacă ei nu o fac, părinții să îi forțeze să o facă. Te iei cu timpul, cu problemele, ți se pare că niciodată nu se va întâmpla nimic și te lovește dintr-odată și ajungi să înțelegi că nu ai făcut, că nu ai comunicat destul. Eu în acest moment simt că am comunicat mult prea puțin cu el în ultima vreme.”

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României

Mircea Lucescu, care pe 2 aprilie și-a încheiat mandatul de antrenor al echipei naționale de fotbal, a acumulat de-a lungul carierei sale 35 de trofee, ocupând locul trei la nivel global. În lumea fotbalului a pășit în calitate de fotbalist la Dinamo București, acolo unde a obținut cinci titluri de campion al României și o Cupă a României. El a mai evoluat la Știința București și Corvinul Hunedoara. Din 1981 și până în 1986 a fost antrenorul echipei naționale a României, reușind calificarea la Campionatul European din 1984. În 2024, după ce a fost antrenorul altor echipe, cum ar fi Rapid București, Internazionale Milano, Galatasaray Istanbul, Beșiktaș, Șahtior Donețk, Zenit Sankt Petersburg, Dinamo Kiev, s-a întors la echipa națională de fotbal a României.

Foto: Profimedia

