Mesajul emotionant adresat lui Cristiano Ronaldo de iubita lui

¡Qué día tan especial! Brindemos, por ahora sin alcohol pero con tu merecido trofeo 😋, por todo el esfuerzo, dedicación, sacrificio y tantas horas de entrenamiento para estar a tan alto nivel. Tu vida es el fútbol y esto tiene un claro reflejo en el campo. Sigue así, luchando siempre, que yo estaré a tu lado amándote, dándote apoyo, cariño, tranquilidad y todo lo que necesites al llegar a casa. En las buenas y en las malas, como no podría ser de otra forma. Te amamos y admiramos, campeón. 👏👨‍👩‍👧‍👦❤️

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Nov 1, 2017 at 11:27am PDT