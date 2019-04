Meghan Markle vorbește despre dreptul la educație într-un video nemaivăzut până acum

Organizația caritabilă World Vision a dat publicității un nou video cu Meghan Markle din timpul călătoriei pe care aceasta a făcut-o în Delhi și Mumbai, India, în 2017, cu un an înainte de a se căsători cu Prințul Harry.

Clipul, publicat de ITV News, o arată pe Meghan vizitând o școală unde tocmai fuseseră inaugurate toaletele, ea promovând importanța igienei în rândul tinerelor. „Ceea ce am descoperit este că înscrierile la această școală au crescut de trei ori de când au fost construite toaletele astfel încât fetele să aibă dreptul la igienă și facilități de acest gen atunci când sunt la școală”, spune ea.

În clip, Meghan mai apare pictând un perete împreună cu elevele, ajutând la plantarea și udarea unor flori, și urmărind un dans tradițional urmat de o fotografie alături de dansatoare și strigând „Girl power!”.

Video of Meghan Markle (as she was then) from 2017. Not been released before. Filmed by @WorldVisionUK as Meghan campaigns for gender equality.

In India, 113 million teenage girls are at risk of dropping out of school cos of no basic santiary facilities.pic.twitter.com/F9RzuhcmlV

