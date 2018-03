Meghan Markle și Prințul Harry fac publice mai multe detalii despre nunta lor

Cuplul va permite ca 2640 de persoane să intre în Castelul Windsor, pentru a-i vedea pe ei și pe invitații lor sosind la capela unde va avea loc ceremonia. Marele eveniment va avea loc sâmbătă, 19 mai.

“Prințul Harry și domnișoara Meghan Markle vor permite publicului să fie prezent alături de ei, în ziua nunții. Această nuntă, la fel că oricare alta, va fi un moment amuzant, plin de bucurie, care va arăta valorile mirelui și miresei” a anunțat Palatul Kensington în mod oficial.

Prince Harry and Ms. Meghan Markle will invite 2,640 members of the public to Windsor Castle on their wedding day to watch the arrivals of the Bride and Groom and their guests and the carriage procession as it departs from the castle. pic.twitter.com/pII5T4Ctcm

