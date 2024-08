Meghan Markle și Prințul Harry au pornit într-un turneu semi-regal. Ducesa de Sussex, discurs în spaniolă în Columbia

Meghan Markle a vorbit în spaniolă în timpul discursului său „Femeile afro și puterea” din ultima zi a turneului său semi-regal în Columbia cu Prințul Harry. Ducesa de Sussex a ținut un discurs la evenimentul de la teatrul din Cali, care a fost înconjurat securitate, inclusiv zeci de polițiști și soldați înarmați.

Meghan Markle, discurs în timpul turneului în Columbia

Meghan a reluat cu mândrie povestea sa go-to despre cum a scris la Procter & Gamble la vârsta de 11 ani pentru a cere brandului să schimbe reclama sexistă la săpun. Dar, înainte ca ea să vorbească ca parte a panelului, a părut să distragă atenția. Ducesa a adus, de asemenea, un omagiu mamei sale și a lăudat-o pe Lilibet, fiica ei în vârstă de trei ani.

„Eu o încurajez pe fiica noastră […] la trei ani și-a găsit vocea și suntem foarte mândri de asta”, a spus ea. Pentru mine, găsesc inspirație în atât de multe femei puternice din jurul meu. Mama mea fiind una dintre ele. Viața este plină de surprize și poate fi destul de complexă.

Meghan Markle a omis în special să le menționeze în discursul său pe Prințesa de Wales și pe regretata Regină Elizabeth, deși le-a lăudat pe ambele femei în trecut ]n alte discursuri.

Ducesa de Sussex și-a deschis intervenția la dezbatere vorbind în spaniolă și numind-o pe Francia Marquez „prietena mea”, înainte de a-i aduce un omagiu lui Harry în engleză. Meghan a învățat spaniola în 2002, când a fost stagiară la ambasada SUA din Argentina.

În aplauzele publicului, Meghan a spus: „Aș vrea să încep în spaniolă, pentru că suntem în țara voastră, soțul meu și cu mine, și pot simți această îmbrățișare din Columbia. Este incredibil, atât de multe, multe mulțumiri, pentru că istoria, cultura, totul a fost ca un vis în această călătorie. Îmi cer scuze dacă spaniola mea nu este perfectă, pentru că am învățat-o acum 20 de ani în Argentina, dar încerc aici pentru că pot simți această comunitate și acest sentiment care este cel mai bun din lume. Așa că îi mulțumesc foarte mult vicepreședintelui, și prietena mea, multe mulțumiri.”

Un jurnalist columbian a declarat: „Pentru Meghan, a spune ‘prietena mea’ în acest mod este o declarație atât de puternică și arată cât de apropiate au devenit. Oamenii vor lua notă de asta”.

Meghan a continuat apoi, în limba engleză, să își spună povestea din copilărie despre scrisoarea către Procter & Gamble. „Am fost foarte, foarte norocoasă la o vârstă fragedă să simt că vocea mea era auzită”, a spus ea.

Ducesa folosește adesea povestea copilăriei în discursurile și interviurile sale, în ciuda unor întrebări ridicate cu privire la validitatea acesteia. Relatarea a fost eliminată dintr-o copertă Vanity Fair în 2017, după ce „verificatorii de fapte au ridicat semne de întrebare cu privire la acuratețea sa”, a susținut o biografie în 2022. Povestea a fost eliminată din articolul de copertă „după consultarea istoricilor P&G și ai publicației', potrivit cărții lui Tom Bower, Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors”.

