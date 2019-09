Meghan Markle și Prințul Harry au ajuns în Roma pentru nunta prietenei Ducesei de Sussex

Meghan Markle a revenit din concediul de maternitate și a avut până acum un singur angajament public, iar absența ei de săptămâna aceasta are o explicație. Ducele și Ducesa de Sussex se află în Italia pentru nunta prietenei lui Meghan, Misha Nonoo.

Potrivit reporterului Emily Andrews, Meghan și Harry au sosit în Roma fără Archie, urmând ca cei trei să pornească împreună în primul turneu regal în această formulă în Africa, săptămâna viitoare.

Eagle Italian eyes tell me that Harry & Meghan were spotted arriving in Rome today for tomorrow’s wedding of the Duchess’ best mate Misha Nonoo to US oil tycoon Michael Hess. Misha, who helped introduce Harry to Meghan, collaborated on the highly successful #SmartSet collection. pic.twitter.com/0fSvHwE4zV

— Emily Andrews (@byEmilyAndrews) September 19, 2019