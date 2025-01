Mario Fresh, vacanță alături de Nadd Hu în Bali. Cum a surprins-o artistul pe creatoarea de conținut

După zile întregi de speculații din partea fanilor, Mario Fresh și Nadd Hu au făcut public faptul că sunt împreună în Bali. Inițial, cei doi postau pe Instagram imagini din aceleași locuri, însă nu lăsau să se vadă dacă sunt împreună acolo sau nu.

Mario Fresh a făcut acum un pas important, asumându-și relația cu influencerița Nadd Hu. Cei doi au lăsat indicii evidente despre faptul că sunt împreună, mai ales după ce au plecat într-o vacanță exotică în Bali. Deși au evitat să posteze imagini în care să apară împreună, fotografiile lor din aceleași locații au fost mai mult decât suficiente pentru a confirma speculațiile.

În cele din urmă, Mario Fresh a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu Nadd Hu, realizată în vacanță. Totuși, cântărețul rămâne discret în ceea ce privește relația dintre ei, evitând mesajele romantice sau imaginile în care să apară amândoi.

Fosta parteneră a lui Mario Fresh, Alexia Eram, nu a rămas nici ea pe loc. Influencerița a ales să își petreacă timpul în Dubai, departe de temperaturile reci din București. Ea a postat imagini spectaculoase din vacanță, cazată într-o locație luxoasă, însă a evitat să menționeze dacă este însoțită sau nu de un nou partener.

„Încep anul, ca de obicei, cu o vacanță la caldură, ca să îmi încarc bateriile cât de mult pot! Pentru că anul acesta sunt condiționată de timp am ales Dubai, cea mai apropiată destinație unde găsesc mult soare. Am plecat dimineață cu o companie aeriană, despre care mi-au zis și mei că e foarte ok, și într-adevăr am rămas plăcut surprinsă. Nici nu am simțit cum au trecut cele 5 ore, a fost un drum liniștit în care am avut parte de mâncare delicioasă, un avion nou, și un personal foarte amabil. Nu mai zic de prețurile biletelor, care după părerea mea, sunt foarte bune, comparativ cu ce am găsit pe piață pentru această perioadă. La Dubai, primul stop a fost la unul dintre hotelurile mele preferate, unde m-am dus direct la piscină să mai prind o rază de soare și un apus cu o priveliște minunată. Urmează o săptămână de relaxare și voie bună. Vă țin la curent”, a scris Alexia Eram pe Instagram.